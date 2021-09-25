Гончаренко подарував «слугам народу» контрабандні сигарети

Реформа на митниці нічого не дала

Закон про деолігархізацію можна порівняти з реформою на митниці, яка нічого не дала. Таку думку висловив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гочаренко в прямому ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна», пише «Сьогодні».

«Півроку тому влада заявила, що поборола контрабанду. Було заявлено: «Все, ми перемогли контрабанду. Ми список контрабандистів склали, всіх їх до стіни, зараз лопне бюджет від грошей». Минуло півроку. За півроку збільшилися надходження до бюджету? Лопнув бюджет від грошей? Ні. А може зникла контрабанда? Я заїхав на метро «Дорогожичі» та купив блок контрабандних сигарет, без акцизу і за ціною вдвічі дешевше. Нічого не змінилося. А що ж змінилося, друзі? Замість тих контрабандистів, які погано ділилися з Офісом президента, прийшли контрабандисти, які добре діляться з Офісом президента. І тепер теж саме вони хочуть зробити з олігархами: поганих олігархів поміняти на хороших», – заявив Гончаренко.

Після цього Гончаренко спробував вручити контрабандні сигарети віцеспікеру парламенту Руслану Стефанчуку і голові партії «Слуга народу» Олександру Корнієнку. Однак подарунок вони відмовилися приймати.

Нагадаємо, Служба безпеки України у Запорізькій області ліквідувала канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з Росією.

Також в Одеському порту виявлено партію кокаїну на $10 млн (фото, відео).