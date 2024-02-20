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Привласнив 3,5 млн грн: експосадовцю військової частини оголошено вирок

Христина Петренко
glavcom.ua
Привласнив 3,5 млн грн: експосадовцю військової частини оголошено вирок
Події, зазначені у справі, стались ще у 2014 році
фото ілюстративне

Розгляд відбувався заочно, оскільки злочинець переховується від правосуддя

Ексначальнику фінансової служби військової частини оголошено вирок 11,5 року позбавлення волі. Посадовця визнали винним у привласненні 3,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що 19 лютого колегія суддів ВАКС заочно оголосила обвинувальний вирок щодо колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин у Сумській області. Розгляд відбувався заочно, оскільки злочинець переховується від правосуддя.

«За даними досудового розслідування, начальник фінансової служби на початку листопада 2014 року заволодів грошовими коштами, які належали військовій частині як розпоряднику бюджетних коштів, перерахувавши на власний картковий рахунок та на карткові рахунки інших фізичних осіб, які не були поінформовані про його злочинні наміри, грошові кошти у сумі 4 267 495,39 грн. Частину цих коштів, а саме 3 448 876,87 грн, він разом з невстановленими особами зняв з рахунків із використанням платіжних карток на ім’я інших фізичних осіб», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині судитимуть керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Очільник обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. А керівник районного ТЦК та СП – у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин.

Також на Рівненщині правоохоронці викрили схему збагачення в одній з військових частин. Там заступник командира військової частини виплачував «бойові» доплати підлеглій – доньці іншого військовослужбовця, яка 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов’язки. Йдеться про приблизно 500 тис. грн виплат із держбюджету.

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Теги: військові вирок злочинець правосуддя розслідування

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