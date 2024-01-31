Адвокат Князєва повідомив, хто вніс за нього заставу
Одразу після звільнення Князєв планує зайнятися своїм здоров’ям і готуватися до розгляду справи по суті
Заставу за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва у розмірі 18,168 млн грн внесли його друзі. Про це повідомив адвокат Князєва Володимир Клочков у коментарі «Укрінформу».
«У зв’язку з погіршенням здоров’я і неможливістю підтримувати його у СІЗО адвокати Князєва попросили (внести) кошти у його друзів, і вони внесли цю заставу», – сказав він.
За словами Клочкова, одразу після звільнення Князєв планує зайнятися своїм здоров’ям і готуватися до розгляду справи по суті, який розпочнеться 1 березня.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Це відбулося після того, як учора, 30 січня, ВАКС зменшив заставну суму з 20 млн гривень до 18,1 млн.
Князєв перебував під вартою із травня 2023 року. Спершу йому призначили заставу 107 млн грн, але до сьогодні її зменшили в кілька разів:
- вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн;
- у серпні 2023-го слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн;
- через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн;
- у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн;
- у грудні заставу зменшили до 27 млн грн, того самого місяця заставу зменшили ще раз: до 20 млн грн;
- учора, 30 січня 2024-го, Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.
Наразі ексголова Верховного суду ще перебуває в слідчому ізоляторі, але сьогодні вийде з нього під обовʼязки. Зокрема, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва та інші.
Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній. Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнавав, а саму справу називав наслідком політичної боротьби.
У січні підозрюваний у хабарництві суддя Князєв розлучився з дружиною. Позов подала ексдружина судді Юлія Князєва, яка працює приватним нотаріусом. Вона пояснила, що стосунки з чоловіком припинені внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.
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