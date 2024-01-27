Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW

На багатьох ділянках фронту тривають позиційні бої

ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Російським військам потрібне постійне покриття радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб захистити російські сили від українських безпілотників поблизу Кринок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

26 січня російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Бої відбувалися в районі Куп’янська поблизу Синьків, Табаївки, на північний захід від Сватового біля Стельмахівки, біля Макіївки, на захід від Кремінної поблизу Торського і Тернів, біля самої Кремінної та Білогорівки.

26 січня українські та російські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали а в районі Богданівки, біля Хромового, в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

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Пов’язаний із Кремлем блогер стверджував, що російські війська просунулися на околиці Іванівського (на захід від Бахмута), хоча ISW не знайшло візуальних доказів цього твердження.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Степового та вздовж вулиці Спортивної в найпівденнішому житловому кварталі Авдіївки. Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, на північний схід від Кам'янки біля південно-східної околиці Авдіївки та на південний захід від міста в районі Водяного, Первомайського та Невельського.

Позиційні бої також тривали на захід і південний захід від міста Донецька, але 26 січня не було підтверджених змін фронту в цьому районі. Бої були в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

26 січня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Тривали позиційні бойові дії і на заході Запорізької області, без підтверджених змін фронту. Бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

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26 січня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела заявляли, що бої тривали поблизу Кринок. ЗСУ утримують тут позиції.

Російський блогер стверджував, що російським військам потрібне постійне покриття радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб захистити російські сили від українських безпілотників поблизу Кринок.