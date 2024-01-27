Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

На багатьох ділянках фронту тривають позиційні бої

ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Російським військам потрібне постійне покриття радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб захистити російські сили від українських безпілотників поблизу Кринок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

26 січня російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Бої відбувалися в районі Куп’янська поблизу Синьків, Табаївки, на північний захід від Сватового біля Стельмахівки, біля Макіївки, на захід від Кремінної поблизу Торського і Тернів, біля самої Кремінної та Білогорівки.

26 січня українські та російські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали а в районі Богданівки, біля Хромового, в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Пов’язаний із Кремлем блогер стверджував, що російські війська просунулися на околиці Іванівського (на захід від Бахмута), хоча ISW не знайшло візуальних доказів цього твердження.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Степового та вздовж вулиці Спортивної в найпівденнішому житловому кварталі Авдіївки. Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, на північний схід від Кам'янки біля південно-східної околиці Авдіївки та на південний захід від міста в районі Водяного, Первомайського та Невельського.

Позиційні бої також тривали на захід і південний захід від міста Донецька, але 26 січня не було підтверджених змін фронту в цьому районі. Бої були в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

26 січня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Тривали позиційні бойові дії і на заході Запорізької області, без підтверджених змін фронту. Бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

26 січня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела заявляли, що бої тривали поблизу Кринок. ЗСУ утримують тут позиції.

Російський блогер стверджував, що російським військам потрібне постійне покриття радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб захистити російські сили від українських безпілотників поблизу Кринок.

Теги: військові наступ фронт війна ЗСУ Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людство ризикує пережити ще один глобальний жах
У передчутті Третьої світової
17 сiчня, 09:49
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть на голосування
5 сiчня, 23:30
«Нейтральна» білоруська велосипедистка Терех в сторіс опублікувала фото підсанкційного сина Лукашенка
«Нейтральна» білоруська велосипедистка Терех в сторіс опублікувала фото підсанкційного сина Лукашенка
7 сiчня, 10:42
Військові дії (з певними паузами) можуть тривати ще довго і поновлюватися в будь-який момент
Довга дорога до миру
16 сiчня, 17:17
Російський винищувач-бомбардувальник Су-34
Херсонщина: росіяни змінили тактику після збиття винищувачів
27 грудня, 2023, 08:14
Безпілотниками було атакувано Харків
Уночі окупанти атакували дронами: скільки ворожих цілей знищено
31 грудня, 2023, 07:40
На одному з промислових об’єктів внаслідок ракетної атаки є травмовані та один загиблий
Ракетний удар по Кропивницькому: влада повідомила про наслідки
4 сiчня, 12:25
Сили оборони відбивають збивають ворожі цілі
У Хмельницькому пролунала серія вибухів
8 сiчня, 07:26
Українські захисники збили понад 20 ворожих дронів
Сили ППО відбили атаку дронів у шести областях
18 сiчня, 07:46

Події в Україні

США передали Україні обладнання, що підвищить надійність електропостачання
США передали Україні обладнання, що підвищить надійність електропостачання
На Донеччині окупанти заманюють людей в партію Путіна гуманітаркою
На Донеччині окупанти заманюють людей в партію Путіна гуманітаркою
Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW
Росіяни хочуть захиститися від українських дронів поблизу Кринок: аналіз ISW
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ
Сирський розповів, де росіяни посилюють наступ
Сирський розповів, де росіяни посилюють наступ
Україна повернула тіла загиблих героїв, уряд продовжив виплати для ВПО. Головне за 26 січня
Україна повернула тіла загиблих героїв, уряд продовжив виплати для ВПО. Головне за 26 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
30K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
21K
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
17K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
13K
Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему
9666
Депутатка Безугла вже знайшла заміну Залужному: три кандидати

Новини

Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Вчора, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Вчора, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Вчора, 07:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua