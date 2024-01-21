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Обороняв Донецький аеропорт та до останнього захищав Україну. Згадаймо Сергія Кройтора

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Обороняв Донецький аеропорт та до останнього захищав Україну. Згадаймо Сергія Кройтора
Після початку Революції Гідності Сергій Кройтор відстоював права українців на Майдані та влітку 2014 року пішов на фронт
фото з відкритих джерел

Чоловік 16 років пропрацював із дизайнером Михайлом Вороніним, а потім відкрив маленьке власне виробництво із пошиття одягу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Кройтора.

Сергій Кройтор із позивним Хоттабич був кадровим військовим ще до розвалу Радянського Союзу, служив у десантних військах, згодом пішов у відставку. У мирному житті 16 років він допомагав розробляти одяг відомому дизайнеру Михайлу Вороніну, а потім відкрив невелике власне виробництво з пошиття одягу. І справді дуже любив цю справу. Ті, хто носив пошиті Сергієм костюми, кажуть, що кращих не мали ніколи. 2014-го Сергій брав участь у Революції гідності й відразу після цього пішов на фронт. 

Ветеран АТО, який з 2014 року боронив Україну, захисник Донецького аеропорту киянин Сергій Кройтор
Ветеран АТО, який з 2014 року боронив Україну, захисник Донецького аеропорту киянин Сергій Кройтор
фото з відкритих джерел

«Пройшов Майдан (я на все життя запам’ятала Сашкову розповідь про те, як їх маленький екіпаж Автомайдану з двох осіб у легковій автівці намагався затримати колону з беркутівців на Богатирській), Донецький аеропорт… З багатьох гарячих точок виходив. Живим. А позавчора загинув. Намагаюся збагнути це. І не можу. Для мене він Живий. З теплою усмішкою і очами, у яких горить вогонь світла і жаги до життя», – написала знайома Сергія Світлана Махно після звістки про загибель оборонця.

Після повномасштабного вторгнення Росії Хоттабич знову пішов на фронт
Після повномасштабного вторгнення Росії Хоттабич знову пішов на фронт
фото з відкритих джерел

Друг військового Олег Поліщук пригадав, що Сергій Кройтор майже постійно воював у гарячих точках сходу. «Він залишився живим після кривавих подій на Майдані січня – лютого 2014. Залишився живим після того, як не витримав бетон Донецького аеропорту, а Сергій був із тих, хто витримав, вистояв і назавжди став українським кіборгом! Він залишився живим, коли захищав влітку Сєверодонецьк і в прямому сенсі слова заривався в землю, риючи окоп руками і нігтями під час добового артобстрілу. Залишився живим, захищаючи Бахмут, безжально знищуючи кацапофашистів. Здавалося б, смерть не зможе його дістати в цій війні! Проте вчора Сергій загинув. Простий, скромний, порядний, відважний, справжній! На таких нині тримається Україна!!!» – написав Олег Поліщук.

Обороняв Донецький аеропорт та до останнього захищав Україну. Згадаймо Сергія Кройтора фото 1
фото з відкритих джерел
Сергій Кройтор
Сергій Кройтор
фото з відкритих джерел

Cергій Кройтор загинув 15 березня 2023 року біля Ямполя на Донеччині. У нього лишилися дружина і діти.

Сергій Кройтор з донькою
Сергій Кройтор з донькою
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: пам'ять смерть війна військові

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