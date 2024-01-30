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ДБР повідомило, скільки розслідує проваджень про діяльність ТЦК

Христина Петренко
glavcom.ua
ДБР повідомило, скільки розслідує проваджень про діяльність ТЦК
Наразі 28 обвинувальних актів вже скеровані до суду
фото ілюстративне

Є чотири кримінальних провадження, де вже є вироки

У Державному бюро розслідувань наразі зареєстровано понад 300 кримінальних проваджень щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

«ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень, які стосуються саме діяльності ТЦК та СП. Звичайно військово-лікарські комісії також не залишаються поза увагою, якщо там зафіксовані порушення», – розповіла Сапьян.

За її словами, 28 обвинувальних актів вже в суді, в них фігурує 46 осіб.

«Є чотири кримінальних провадження, де вже є вироки, тобто особи понесли відповідальність», – сказала Сапьян.

Зазначимо, що Міноборони України проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До слова, сьогодні, 30 січня, Кабінет міністрів затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро документ буде переданий у Верховну Раду.  

Нагадаємо, центри комплектування в Україні змінюють систему надсилання повісток. Тепер ТЦК більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині судитимуть керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зазначається, що очільник обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. А керівник районного ТЦК та СП – у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин.

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Теги: суд Міноборони ТЦК вирок ДБР

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