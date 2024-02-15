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Окупанти на Херсонщині до смерті закатували священника ПЦУ

Христина Петренко
glavcom.ua
Окупанти на Херсонщині до смерті закатували священника ПЦУ
Священник, якого закатували росіяни
фото: Центр журналістських розслідувань

Окупанти викрали настоятеля храму з власного будинку

Російські загарбники закатували до смерті 59-річного Степана Подольчака, настоятеля храму Православної церкви України в селищі Каланчак Скадовського району Херсонщини. За кілька днів до того священника викрали з його помешкання. За словами місцевих мешканців, останні два тижні окупанти жорстоко знущаються з цивільних. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань (ЦЖР).

Як розповіла ЦЖР Світлана Фоміна, начальниця Каланчацької селищної військової адміністрації, два дні тому, 13 лютого, російські окупанти вдерлися до помешкання настоятеля місцевого храму ПЦУ і вивезли в невідомому напрямку. 15 лютого його дружині зателефонували і «запросили» підійти опізнати тіло померлого чоловіка.

«Росіяни його закатували до смерті. Це була найсвітліша людина, яку мені пощастило зустріти в житті. Він ніби янгол, який спустився на землю – вірний Богу, чистий душею, чесний і справедливий. Степан Подольчак приїхав до Каланчака з Львівської області, разом із вірянами понад 10 років будував тут церкву. Він завжди був проукраїнським, усі служби проводив українською, молився за Україну, навіть в окупації. Мабуть, через це росіяни відібрали найцінніше, що є у людини – життя», – сказала Світлана Фоміна.

За її словами, крім російських окупантів у настоятеля храму ПЦУ був ще один ворог – Михайло Кулина, настоятель місцевого храму Російської православної церкви в Україні («УПЦ Московського патріархату»). Фоміна каже, що Михайло Кулина завжди ставився із заздрістю до єпархії ПЦУ за те, що люди тягнуться до них, а не його церкви.

Також мешканці Каланчацької і сусідньої Мирненської громади розповіли Центру журналістських розслідувань, що останні півтора тижня російські окупанти поводять тут себе дуже агресивно і жорстоко.

«Не знаємо, з чим це пов’язано. Можливо, з тим, що навіть сюди стало «прилітати» від ЗСУ по позиціях орків. Лютують вони зараз у нас страшенно. Принижують людей на блокпостах, влаштовують безкінечний «шмон». Вони дуже злі», – розповіли люди.

Нагадаємо, прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох офіцерів РФ, які катували мешканців Київщини. Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, військовослужбовці РФ побачили в лісосмузі місцевого мешканця. Щоб затримати чоловіка, вони вистрілили йому в ногу та на броньованій машині привезли до місця своєї дислокації.

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Теги: окупанти прокурор військові ворог росіяни

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Кримінал

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