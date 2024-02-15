Окупанти на Херсонщині до смерті закатували священника ПЦУ

Окупанти викрали настоятеля храму з власного будинку

Російські загарбники закатували до смерті 59-річного Степана Подольчака, настоятеля храму Православної церкви України в селищі Каланчак Скадовського району Херсонщини. За кілька днів до того священника викрали з його помешкання. За словами місцевих мешканців, останні два тижні окупанти жорстоко знущаються з цивільних. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань (ЦЖР).

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Як розповіла ЦЖР Світлана Фоміна, начальниця Каланчацької селищної військової адміністрації, два дні тому, 13 лютого, російські окупанти вдерлися до помешкання настоятеля місцевого храму ПЦУ і вивезли в невідомому напрямку. 15 лютого його дружині зателефонували і «запросили» підійти опізнати тіло померлого чоловіка.

«Росіяни його закатували до смерті. Це була найсвітліша людина, яку мені пощастило зустріти в житті. Він ніби янгол, який спустився на землю – вірний Богу, чистий душею, чесний і справедливий. Степан Подольчак приїхав до Каланчака з Львівської області, разом із вірянами понад 10 років будував тут церкву. Він завжди був проукраїнським, усі служби проводив українською, молився за Україну, навіть в окупації. Мабуть, через це росіяни відібрали найцінніше, що є у людини – життя», – сказала Світлана Фоміна.

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За її словами, крім російських окупантів у настоятеля храму ПЦУ був ще один ворог – Михайло Кулина, настоятель місцевого храму Російської православної церкви в Україні («УПЦ Московського патріархату»). Фоміна каже, що Михайло Кулина завжди ставився із заздрістю до єпархії ПЦУ за те, що люди тягнуться до них, а не його церкви.

Також мешканці Каланчацької і сусідньої Мирненської громади розповіли Центру журналістських розслідувань, що останні півтора тижня російські окупанти поводять тут себе дуже агресивно і жорстоко.

«Не знаємо, з чим це пов’язано. Можливо, з тим, що навіть сюди стало «прилітати» від ЗСУ по позиціях орків. Лютують вони зараз у нас страшенно. Принижують людей на блокпостах, влаштовують безкінечний «шмон». Вони дуже злі», – розповіли люди.

Нагадаємо, прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох офіцерів РФ, які катували мешканців Київщини. Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, військовослужбовці РФ побачили в лісосмузі місцевого мешканця. Щоб затримати чоловіка, вони вистрілили йому в ногу та на броньованій машині привезли до місця своєї дислокації.