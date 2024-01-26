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У Києві відбувся перший «Кар'єрний форум» для захисників (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Києві відбувся перший «Кар'єрний форум» для захисників (фото)
«Кар’єрний форум», покликаний допомогти учасникам бойових дій та членам їх сімей знайти роботу чи заснувати власну справу
фото: Facebook / Марина Хонда

Учасники поспілкувалися з провідними роботодавцями України, а також із представниками столичних навчальних закладів та ветеранських організацій

Перший «Кар'єрний форум» для ветеранів відбувся у центрі комплексної підтримки учасників бойових дій Київ Мілітарі Хаб. Про це повідомлила заступниця голови КМДА з соціальної політики Марина Хонда, а також Київський міський центр зайнятості.

Повідомляється, що на форумі було багато запрошених учасників бойових дій та членів їх родин, які мали змогу у невимушеній атмосфері поспілкуватись із потенційними роботодавцями, представниками навчальних закладів, а також підприємцями, що мають досвід у веденні власної справи. Для ветеранів організували семінар з техніки пошуку роботи, майстер-клас із написання резюме, знайомство зі столичним ринком праці і перспективними вакансіями від роботодавців.  

«Про ефективність форуму можна судити зі значної кількості поданих резюме та призначених співбесід у роботодавців. Це означає, що більше буде працевлаштованих і успішних кар’єр, більше захисників України знайдуть своє чільне місце у цивільному житті», – розповідають у міському центрі зайнятості.

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фото: Facebook / Марина Хонда

У центрі зазначають, що ветеранів зацікавила інформація про державні програми «Власна справа» і «Грант для ветеранів», розраховані на наполегливих, які бажають започаткувати власну справу.

Організатори форуму зазначають, що учасники активно цікавились можливостями здобуття освіти, навчальними закладами та програмами для учасників бойових дій. Вже найближчим часом багато з них збираються сісти за конспекти та підручники, щоб у недалекому майбутньому стати висококласними конкурентними спеціалістами, яких чекають роботодавці.

«Плануємо й надалі проводити такі важливі форуми», – наголосила заступниця голови КМДА з соціальної політики Марина Хонда.

У Київському центрі зайнятості зазначають, що переваги подібних заходів – у можливості безпосереднього спілкування роботодавців і потенційних шукачів роботи.

Нагадаємо, у Києві відремонтували притулок, у якому отримують допомогу постраждалі від насильства.

Також заступник Кличка розповів, чи планують у школах Києва запроваджувати карантин. Загальний показник захворюваності на 46,6% нижче епідемічного порогу.

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Теги: Марина Хонда КМДА ветеран робота військові

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