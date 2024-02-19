«Доктрина Герасимова» в РФ не просто досі живе, вона працює з новою успішністю

На початку березня 2022 року росіяни вели цілеспрямовану кампанію ударів по телекомунікаційній інфраструктурі, з метою саме розірвати цілісність телевізійного мовлення по Україні загалом

«Ми якось пропустили, що армія РФ різними способами та з різною успішністю чинила вплив на наш інформаційний простір»

Можливо навіть хтось сам пригадає, що суть «доктрини Герасимова» полягає в тому, що для досягнення воєнно-політичних цілей на один воєнний засіб треба «накладати» три невоєнні засоби.

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Просто чомусь в нас вирішили, що після березня 2022 року цей термін став неактуальним, а тут воно вийшло якось навпаки.

Так тут я маю на увазі саме той епізод, що трапився вчора – невідомі поки зловмисники зламали або сторінки в соцмережах, або новинні стрічки деяких загальнонаціональних ЗМІ, і розмістили там вкид про начебто «розгром елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці».

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Той самий незручний момент, коли преса перетворилась на арену бойових дій буквально, в інформаційному та кіберпросторах. І це все для нас дуже тривожне знамення, бо росіяни цілком можуть піти далі, на ще більш підступні речі.

Поки ми «варились» у нашому власному контексті, описаному зокрема мемом «телемарофон», ми якось пропустили, що армія РФ різними способами та з різною успішністю чинила вплив на наш інформаційний простір. А це треба хоч якось відрефлексувати.

Для початку пригадую, що у видання «Тексти» в 2022 році було цікаве розслідування, яке базувалось на такому факті – російські «спєци» створили цілий «обоз» телеграм-каналів під усі більш-менш крупні міста України, із регіональним охопленням від Сходу до Житомирщини, і ці «тєлєги» мали після фізичного заходу російських військ «просувати наративи», як зараз модно казати.

Просто після провалу початкового плану вторгнення росіянам довелось цю всю «телеграмну» історію дуже скоренько згортати.

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Або ж давайте пригадаємо, що на початку березня 2022 року росіяни вели цілеспрямовану кампанію ударів по телекомунікаційній інфраструктурі, з метою саме розірвати цілісність телевізійного мовлення по Україні загалом.

Своєї мети росіяни тоді не досягли, ця кампанія запам’яталась трагічним ударом по Бабиному Яру.

Ну або ж ще один приклад – можливо навіть хтось пригадає, що коли наші війська очищали від росіян Харківщину осінню 2022 року, то там на місцях знаходили дуже дикого змісту пропагандистські газети.

Складно сказати, звідки брали політтехнологів для формування їх змісту, але можна точно оцінити, що ці газети друкувались на відповідному обладнанні підрозділів інформаційно-психологічних операцій армії РФ.

Якщо бути точним в деталях, то мова може бути польові друкарні типів БПК-63МКЛ, АТОФ-97 та ПЦТ-07 (остання – на цифровій основі),штатно наявні у російській армії.

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Ну і факт для «гурманів» – що армія РФ достатньо широко використовує «звукопередавальні станції» на базі БТР-80 та бронемашин «Тигр», задача яких – через потужні гучномовці озвучувати пропагандистський текст і так впливати на моральний дух наших військових.

Можливо, на ці всі деталі можна було б не звертати увагу. Якби ми не жили в контексті, де т.зв. «ІПСО» мають бити взагалі-то по противнику, а в нас зазвичай б'ють по своїм.

Тому треба бути готовим, що в наступний раз вторгнення росіян у наш інформпростір з бойовою метою виявиться більш руйнівним за наслідками.