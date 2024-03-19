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Продавав українок до Азії у сексуальне рабство: правоохоронці затримали іноземця

Катерина Іванова
glavcom.ua
Продавав українок до Азії у сексуальне рабство: правоохоронці затримали іноземця
Безпосередньо на державному кордоні затримали громадянина Угорщини, який переправляв до країн ЄС 27-річну українку
фото: ДПСУ

Іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та схилив до роботи в борделях Камбоджі

На Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС. Про це повідомили Держприкордонслужба та Національна поліція.

«Безпосередньо на державному кордоні затримали громадянина Угорщини, який переправляв до країн ЄС 27-річну українку. Після перетину держрубежу чоловік мав довезти жертву автомобілем до аеропорту, звідки вони б вилетіли до Королівства Камбоджі. Там на дівчину чекала сексуальна експлуатація», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У ході проведення оперативних заходів поліцейські з’ясували, що 41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній «модельній агенції», вербував молодих дівчат для сексуального рабства.

Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв «моделям» щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку. Однак для цієї роботи українки спочатку мали надати свої фотографії та особисті дані для так званого «кастингу». 

«Правоохоронці встановили, що іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через велику заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона змушена була погодитися», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

За адресою проживання фігуранта справи, який наразі проживає в Україні, провели невідкладні обшуки, у ході яких вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо. Також було вилучено автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.

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фото: dpsu.gov.ua

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, в Україні почав роботу портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми в мережі. Департамент кіберполіції та Інтерпол опрацьовуватимуть інформацію із порталу.

Стало відомо, що постраждалі від сексуального насильства під час війни отримають репарації. Станом на 4 березня Генеральна прокуратура України веде 274 справи про сексуальне насильство, вчинене росіянами

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Теги: прокуратура репарації чоловік поліція автомобіль Інтерпол Закарпаття Ізраїль Держприкордонслужба соцмережі

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