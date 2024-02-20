Протести на кордоні – це гідна справа. Польський міністр підтримав мітингувальників

Урядовець не погодився з твердженням президента Зеленського, що ситуація на кордоні є ненормальною

Польських фермерів, які мітингують на кордоні з Україною, підтримав міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який стверджує, що ті «протестують за гідну справу». Це він заявив під час ефіру на Radio Zet

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«Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами», – наголосив Гетьман.

До слова, він стверджує, що цей протест не має нічого спільного з політикою.

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«Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже», – додав польський міністр, прокоментувавши слова президента України, що ця ситуація є ненормальною.

Кшиштоф Гетьман пояснив, що аграрії перебувають у складній ситуації, адже витрати на сільськогосподарське виробництво та рентабельність надзвичайно зросли.

Нагадаємо, польські фермери погрожують блокувати пасажирські автобуси. Організатор акції наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами.

Також він додав, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України. На думку протестувальника, такі радикальні дії, ймовірно, змусять польську владу шукати змістовні рішення.

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Нагадаємо, Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на українсько-польському кордоні.

Українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію про плани страйкарів щодо більш жорсткого обмеження руху транспортних засобів

Стало відомо, що асоціація деревообробників звернулася до Офісу президента й уряду щодо блокади кордону.

«За даними нашої Асоціації, деревообробні підприємства України не планують купувати деревину у другому та наступних кварталах 2024 року через тривале блокування кордону та неринкові ціни на сировину. Відтак, зупиниться майже все деревообробне виробництво. Деревообробники не мають можливості швидко приймати рішення, адже перебувають в перманентному очікуванні», – наголошується в листах.

Також Асоціація звертає увагу на те, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України та ДП «Ліси України» жодним чином не намагаються сприяти українським переробникам. Ціни на сировину залишаються зависокими та неконкурентними, аукціони з продажу деревини відбуваються в ручному режимі.