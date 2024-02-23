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Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка регіону, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син
фото: СБУ

Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів

Служба безпеки викрила ще російську агентку, яка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині. Про це повідомляє СБУ та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства фігурантка намагалася виявити і передати росіянам локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку. У зоні особливої уваги поплічниці ворога були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню. Також вона збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

«Отримані відомості інформаторка месенджером передавала своєму сину – бойовику окупаційних угруповань РФ, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою», – повідомляють правоохоронці.

Син підозрюваної, бойовик окупаційних угруповань РФ
Син підозрюваної, бойовик окупаційних угруповань РФ
фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка із одного з прифронтових міст. При обшуках у помешканні затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її злочинних дій.

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Докази листування з сином, де зловмисниця повідомляла про влучання
фото: СБУ

«Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію під час спілкування із сусідами», – йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як «політексперт» та поширював фейки про війну в Україні. Зловмисник заперечував збройну агресію РФ та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора», – йдеться в повідомленні СБУ.

Стало відомо, що у Києві затримано росіянина-нелегала, який продавав канабіс та підтримував агресію РФ.

Під час обшуку його помешкання було вилучено мобільний телефон, у якому було відео зі звільненого Ірпеня. На ньому чоловік йшов вулицею серед зруйнованих будинків та розстріляних парканів та з гордістю казав, що тут були росіяни.

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Теги: росіяни відео блогер озброєння чоловік жінка Слов’янськ прокурор телефон

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