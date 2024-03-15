Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки

Десять ухилянтів, яких засуджено до позбавлення волі, оскаржують свої вироки у Верховному суді

Наразі лише двоє чоловіків отримали рішення Верховного суду – в обох випадках вирок апеляційних судів залишено без змін

Минулого року 1257 українців засуджено за ухилення від мобілізації, а у січні 2014 року – 120 чоловіків призовного віку. Вони отримали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі, проте є десять засуджених, які вже дійшли до Верховного суду, де оскаржують свої вироки, розповідає «Главком».

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Станом на середину березня двоє чоловіків отримали рішення Верховного суду, які залишили їхні вироки без змін, тому вони більше перегляду не підлягають. Зокрема, один з чоловіків, який мешкав на Харківщині, у січні 2023 року отримав повістку для перевірки облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Жодних проблем зі здоров’ям у нього не було виявлено, однак військовозобов’язаний проігнорував виклик на відправку до військової частини, що стало причиною для порушення кримінальної справи за ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений вину визнав і щиро розкаявся – у вироку йому замінили позбавлення волі на два роки випробувального терміну. Однак Харківський апеляційний суд цей вирок переглянув та вирішив, що чоловіка все ж треба відправити на три роки за ґрати. Засуджений оскаржив вирок у Верховному суді – він та його адвокат просили скасувати ув’язнення та навіть долучили до справи копії медичних документів про вагітність дружини засудженого, однак Верховний суд залишив вирок апеляційного суду без змін.

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Інший військовозобов’язаний, безробітний з Харківщини теж не поїхав до війська після успішного проходження ВЛК, після чого у суді заявив, що не хоче брати до рук зброю. Втім, чоловік розкаявся у своєму вчинку та активно сприяв слідству, внаслідок чого Коломацький районний суд Харківської області призначив йому три роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.

Однак апеляційний суд вирішив, що ухилянт таки має відсидіти три роки тюрми через те, що ця категорія кримінальних правопорушень під час дії воєнного стану викликає значний суспільний резонанс. Засуджений, який перебуває у Первомайській виправній колонії №117, подав касаційну скаргу, в якій наголосив на «критичній оцінці свого вчинку та розкаянні».

Адвокат чоловіка також переконував Верховний суд у безпідставності висновку щодо того, що умовний термін покарання матиме негативні наслідки для вчинення аналогічних злочинів іншими особами.

«Позиція захисника щодо індивідуалізації покарання хоча і є доречною, проте захисником не враховано положення частини 2 статті 50 Кримінального кодексу, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами», – наголосив Верховний суд.

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Колегія суддів також дійшла висновку, що обставини, про які вказав адвокат засудженого, не свідчать про надмірну суворість покарання, оскільки воно є мінімальним.

Нагадаємо, раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису. Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.