Суд ухвалив рішення стосовно росіянина, який убив п’ятьох військових

Леоніда Рижикова взяли під варту на 60 діб без права застави, йому загрожує довічне ув’язнення

Суд обрав запобіжний захід росіянину Леоніду Рижикову, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох українських військовослужбовців і цивільного. Він перебуватиме під вартою протягом 60 діб без права внесення застави. Про це повідомяє «Главком» з посиланням на рішення суду.

⚖️ Суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави російського купанта Леоніда Рижикова, убивцю 5 військових і цивільного на Запоріжжі Йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне. На суді Рижиков заявив, що визнає провину і вчинив злочин, бо злякався. Під час розмови з журналістами він сказав, що не планує просити, щоб його обміняли в Росію. 📹 Суспільне — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Рижикову загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Під час судового засідання Рижиков визнав провину та пояснив, що вчинив злочин через страх.

Нагадаємо, 14 жовтня правоохоронці затримали 36-річного російського військовослужбовця Леоніда Рижикова з позивним Юла у Салтівському районі Харкова. За даними слідства, 13 жовтня поблизу села Михайлівка Харківського району окупант застрелив 60-річного цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми.

Того самого дня в селі Момотове підозрюваний зайшов до будинку, де перебували українські військовослужбовці 72-ї бригади ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Унаслідок розстрілу загинули п'ятеро бійців.

Росіянину повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Йому загрожує довічне позбавлення волі.