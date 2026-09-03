До 170 тис. грн штрафу за чужі картки: Зеленський подав законопроєкт про «дропів»

Жорсткіші санкції передбачені для тих, хто отримує, купує, зберігає або іншим способом набуває чужі платіжні інструменти чи дані

За передачу платіжних інструментів для шахрайства пропонують окрему кримінальну відповідальність

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №16013, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами, індивідуальною обліковою інформацією та доступом до банківських і платіжних рахунків. Окремо пропонується карати за передачу таких засобів іншим людям для шахрайства або вчинення іншого кримінального правопорушення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Зокрема, статтю 200 Кримінального кодексу пропонується викласти в новій редакції, а сам кодекс доповнити статтею 200¹. Нова норма стосуватиметься передачі, одержання, придбання, зберігання та іншого набуття платіжних інструментів, інформації про рахунки та доступу до них із метою використання для вчинення кримінального правопорушення.

Які покарання пропонують

Стаття 200¹ передбачає відповідальність за передачу платіжного інструменту, індивідуальної облікової інформації, надання доступу до них, банківського та/або платіжного рахунку чи електронного гаманця, якщо це робиться для вчинення іншими особами шахрайства або іншого кримінального правопорушення.

За такі дії пропонується штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 5100 до 17 000 грн.

Інші санкції передбачені для тих, хто одержує, придбаває, зберігає або іншим способом набуває платіжний інструмент чи індивідуальну облікову інформацію іншої людини, отримує доступ до них, банківського та/або платіжного рахунку чи електронного гаманця. До цього ж переліку входять передача або збут таких засобів, а також перевезення чужого платіжного інструменту – якщо все це робиться з метою шахрайства або іншого кримінального правопорушення.

За це законопроєкт передбачає:

штраф від 3000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 51 000–170 000 грн;

обмеження волі на строк від двох до п’яти років;

позбавлення волі на строк від двох до шести років.

За повторне вчинення таких дій або їх вчинення організованою групою пропонується позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Окремо оновлюється стаття 200 Кримінального кодексу. Вона охоплюватиме, зокрема, підроблення або фальсифікацію платіжних інструкцій, платіжних інструментів та інших засобів доступу до банківських і платіжних рахунків. Також ідеться про придбання, зберігання, перевезення чи пересилання таких підроблених засобів із метою збуту, їх використання або збут, а також неправомірний випуск чи використання електронних грошей.

За перелічені дії пропонується штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 51 000–85 000 грн, або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Ще одна частина нової редакції статті 200 стосується привласнення, викрадення, заволодіння шляхом обману або зловживання довірою чи іншого кримінально протиправного набуття платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації та засобів доступу до них. До переліку також внесено незаконне отримання доступу до банківського та/або платіжного рахунку чи електронного гаманця.

За такі дії пропонується штраф від 5000 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 85 000–136 000 грн, або обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Якщо правопорушення вчинять повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачається штраф від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 85 000–170 000 грн – або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Законопроєкт спрямований проти «дроп-мереж»

У пояснювальній записці йдеться про поширення мереж номінальних платіжних рахунків, які називають «дроп-рахунками». Автори зазначають, що такі мережі стали окремим елементом кримінальної інфраструктури та використовуються у схемах платіжного шахрайства, діяльності шахрайських кол-центрів, незаконного грального бізнесу, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконного обігу підакцизних товарів, наркотичних засобів, конвертаційних операцій та приховування фактичних вигодонабувачів фінансових потоків.

За інформацією авторів документа, у таких схемах використовують значну кількість номінальних рахунків. Це ускладнює виявлення операцій, відстеження руху коштів та встановлення фактичних учасників і вигодонабувачів протиправної діяльності.

Пояснювальна записка також звертає увагу на проблему притягнення номінальних власників рахунків до кримінальної відповідальності. За чинними правилами це значною мірою залежить від можливості довести їхню співучасть у конкретному кримінальному правопорушенні. Автори законопроєкту вважають, що запропонована стаття 200¹ має усунути цю прогалину на етапі формування та забезпечення платіжної інфраструктури таких мереж.

Зміни стосуються і юридичних осіб

Проєкт передбачає можливість застосовувати до юридичних осіб заходи кримінально-правового характеру, якщо їхня уповноважена особа вчинила правопорушення, передбачені статтями 200 або 200¹ Кримінального кодексу, від імені та в інтересах цієї юридичної особи.

У Кримінальному процесуальному кодексі пропонується врегулювати внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного реєстру досудових розслідувань після повідомлення відповідній фізичній особі про підозру у вчиненні визначених правопорушень.

Окремо визначається підслідність кримінальних проваджень за статтею 200¹. Досудове розслідування пропонується доручати слідчому органу, який розпочав його або до підслідності якого належить кримінальне правопорушення, під час якого були використані передані чи одержані платіжний інструмент, індивідуальна облікова інформація, доступ до них, банківського та/або платіжного рахунку чи електронного гаманця.

Зеленський визначив документ як невідкладний

Законопроєкт спрямований на імплементацію положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2019/713 про боротьбу з шахрайством і підробленням безготівкових платіжних засобів. У пояснювальній записці зазначено, що чинне українське законодавство лише частково охоплює передбачені директивою діяння.

У поданні до Верховної Ради Зеленський визначив законопроєкт як невідкладний для позачергового розгляду. Доповідати його під час пленарного засідання має представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Запропоновані штрафи та строки позбавлення волі наразі не є чинними покараннями. Йдеться лише про норми законопроєкту, який має пройти парламентський розгляд.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року «Главком» писав про законопроєкт щодо створення реєстру «дропів». Ініціатива передбачала посилений контроль за фінансовими операціями людей, чиї платіжні інструменти можуть використовуватися у незаконних схемах.