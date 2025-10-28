В Україні може зʼявитися реєстр «дропів»: зареєстровано законопроєкт

Впровадження системи дозволить перейти від загальних обмежень на P2P-перекази до більш адресного контролю

Група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №14161 про створення реєстру «дропів». Це має підвищити ефективність боротьби з тіньовими схемами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Ініціаторами документа стали народні депутати Ярослав Железняк, Данило Гетманцев та інші. За їхніми словами, через те, що в Україні зростає кількість випадків використання платіжних інструментів у незаконних схемах, зокрема у сфері азартних ігор, букмекерської діяльності та продажу підакцизних товарів, у парламенті зареєстрували відповідний проєкт закону.

Часто фізичні особи передають свої платіжні реквізити третім особам, а зловмисники використовують ці інструменти для незаконних операцій. Для протидії цьому явищу у проєкті закону пропонується створення реєстру осіб, чиї платіжні операції потребують посиленого контролю.

Відповідно до законопроєкту, реєстр вестиме Національний банк України. Його метою є запобігання фінансовим зловживанням і незаконному використанню рахунків або електронних гаманців, зокрема у випадках, коли громадяни свідомо передають свої банківські картки чи доступ до рахунків іншим особам.

Згідно із законопроєктом:

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг (схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів – «Главком»);

до таких осіб буде застосовано встановлені Нацбанком ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

Нагадаємо, українців попередили про серйозні наслідки передачі своїх банківських карток іншим людям. Таких осіб вноситимуть до спеціального реєстру дроперів, після чого їм можуть обмежити фінансові операції та навіть заблокувати можливість отримання пенсії.

До слова, з 1 червня 2025 року українські банки знизили ліміти на фінансові операції для громадян. Обмеження стосуються як переказів з картки на картку, так і транзакцій за реквізитами IBAN. Обмеження не чіпають клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів, зокрема тих, хто отримує заробітну плату через банк. Також вони не стосуватимуться волонтерів і благодійних організацій.