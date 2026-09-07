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Операція «Карфаген». Прокурор Кропива і його Муза прийшли на засідання суду в брендах (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Операція «Карфаген». Прокурор Кропива і його Муза прийшли на засідання суду в брендах (фото)
Сергій Кропива та Єлизавета Івахненко продемонстрували свої речі від світових брендів
колаж: glavcom.ua

Єлизавета Івахненко показалася у залі суду в куртці за понад 136 тис. грн

Фігуранти операції «Карфаген», посадовець Офісу генерального прокурора Сергій Кропива та Єлизавета Івахненко, відома у матеріалах справи як Муза, показалися у залі засідання в брендових речах. «Главком» розповідає про вартість та назви брендів фігурантів.

Муза у куртці від Saint Laurent

Єлизавета Івахненко показалася у залі суду в куртці за понад 136 тис. грн
Єлизавета Івахненко показалася у залі суду в куртці за понад 136 тис. грн
фото: Суспільне

Так, Єлизавета Івахненко продемонструвала під час засідання ВАКС куртку від всесвітньо відомого бренду Saint Laurent.

Єлизавета Івахненко продемонструвала на засіданні куртку від бренду Saint Laurent
Єлизавета Івахненко продемонструвала на засіданні куртку від бренду Saint Laurent
фото: скриншот ysl.com

Схожа куртка, яку до суду одягла фігурантка, на офіційному сайті бренду коштує 2 650 € (понад 136 тис. грн). 

Єлизавета Івахненко показалася у жакеті українського бренду

Єлизавета Івахненко прийшла до суду у жакеті від українського бренду
Єлизавета Івахненко прийшла до суду у жакеті від українського бренду
фото: Суспільне

Сьогодні, 7 вересня, Єлизавета Івахненко прийшла до суду у жакеті, схожому на виріб українського бренду Aura дизайнерки Марії Старчак. Вартість шкіряного жакету складає 13 600 грн. 

Єлизавета Івахненко прийшла до суду в жакеті вартістю 13 600 грн
Єлизавета Івахненко прийшла до суду в жакеті вартістю 13 600 грн
фото: auraatelier

Сергій Кропива одягнув на засідання брендовий лонг

Сергій Кропива одягнув лонг від аlo
Сергій Кропива одягнув лонг від аlo
фото: із соцмережі Х

Головний фігурант справи, заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива, також показався у брендовому одязі на засіданні.

Сергій Кропива одягнув лонг від аlo
Сергій Кропива одягнув лонг від аlo
фото: скриншот aloyoga.com

Він одягнув лонг з довгим рукавом відомого бренду спортивного одягу Alo. На офіційному сайті лонг Кропиви коштує $108 (понад 4 тис. грн).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну  організацію, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Її учасники нібито систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовували одержані кошти. 

Зокрема, заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива, Національне антикорупційне бюро підозрює в організації групи з покривання роботи шахрайських колцентрів. 

Зазначимо, вищий антикорупційний суд обрав заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві запобіжний захід – тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 млн грн.

Також повідомлялося, Єлизавета Івахненко у матеріалах слідства операції «Карфаген» фігурує як «Муза». За версією слідства, Єлизавета Івахненко, яка фігурує на записах під псевдонімом Муза, була близькою особою Сергія Кропиви, відомого як Канцлер.  За версією обвинувачення, працівник Офісу генерального прокурора Сергій Кропива за участю Івахненко із серпня до вересня 2025 року організував легалізацію та відмивання 21,6 млн грн. Частину цих коштів, за даними обвинувачення, спрямували на придбання нерухомості у Києві та Одесі.

Врешті Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у матеріалах операції Карфаген під псевдонімом Муза. Суд відправив підозрювану під варту з можливістю внесення 20 млн грн застави.

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Теги: операція «Карфаген» гроші одяг суд корупція в Україні корупція Сергій Кропива Єлизавета Івахненко

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