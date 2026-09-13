Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу
Атака на підприємство сталася вночі 12 вересня
фото: Cersanit

Cersanit попередньо оцінює відновлення виробництва щонайменше у шість місяців

Завод Cersanit у Звягелі на Житомирщині припинив роботу після російської атаки в ніч із 11 на 12 вересня. Компанія повідомила про серйозні пошкодження виробничих потужностей та заявила, що їхнє відновлення може тривати щонайменше пів року. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційну заяву ТОВ «Церсаніт Інвест».

У Cersanit повідомили, що атака сталася вночі 12 вересня. Удару зазнав завод із виробництва керамічної продукції у Звягелі. За даними компанії, підприємству завдали пошкоджень реактивні дрони.

На момент атаки працівників, які перебували на території заводу, безпечно евакуювали. Компанія заявила, що внаслідок удару ніхто не загинув. Нині пріоритетом Cersanit називає безпеку співробітників та охорону території підприємства.

Російська атака пошкодила, зокрема, ключові елементи виробничого циклу керамічної плитки. За нинішнього стану підприємства відновити виробництво та продовжити його роботу неможливо.

Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу фото 1
фото: ДСНС Житомирщини

Наразі компанія проводить детальну оцінку руйнувань і збитків. Точний обсяг пошкоджень ще встановлюють, тому Cersanit називає термін відновлення попереднім.

«На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців», – йдеться у заяві компанії.

Що відомо про атаку

Російський удар по підприємству стався вночі з 11 на 12 вересня. У повідомленні Cersanit не наводиться оцінка вартості завданих збитків. Компанія зазначає, що відповідні розрахунки ще тривають.

Підприємство у Звягелі є виробничим майданчиком Cersanit в Україні. Компанія спеціалізується на продукції для ванних кімнат та керамічній плитці.

Нагадаємо, 1 вересня російські війська також атакували Житомирщину. Тоді у Звягельській та Коростенській громадах були пошкоджені промислові об’єкти та складські приміщення. Про це «Главком» повідомляв із посиланням на начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.

Читайте також:

Теги: бізнес завод Житомирщина ворог росіяни дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники гасять пожежу на складі автозапчастин після авіаудару в Києві 2 вересня 2026 року
Росія б'є по Україні, але проблеми накопичуються вже у неї
3 вересня, 12:02
Запоріжжя останніми тижнями зазнає ударів практично щоночі
Росія атакувала Запоріжжя: під удар потрапили торговий центр і підприємство
15 серпня, 03:51
Дрон РФ влучив у цивільне авто в Сумах
Російський дрон прицільно вдарив по авто в Сумах і вбив водія
16 серпня, 09:57
Сили оборони успішно збили та подавили понад 70 реактивних БПЛА
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
18 серпня, 21:23
Окупанти поступово підбираються до висот над Краматoрськом і Слов'янськом
У Краматорську попри бої залишаються 60 тисяч цивільних - аналітик
23 серпня, 01:07
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ уражено
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії
26 серпня, 12:20
Склад французької торговельної мережі Auchan постраждав через російську атаку
Удар по Auchan під Києвом: що відомо про наслідки
30 серпня, 18:47
Корецький анонсував перегляд підходів до комендантської години та «доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози»
Кабмін готує зміни для роботи під час тривоги, комендантську годину теж переглянуть
29 серпня, 19:58
«Gulliver» виставили на торги за $207 млн
ТРЦ Gulliver шукає нового власника. Комплекс виставлено на відкритий аукціон
31 серпня, 19:23

Події в Україні

Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу
Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026
Росія пошкодила пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» у порту Одещини
Росія пошкодила пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» у порту Одещини
«Санкції не змінять моєї позиції». Мендель звернулася до Зеленського
«Санкції не змінять моєї позиції». Мендель звернулася до Зеленського
Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин
Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин
Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки
Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
103K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Сьогодні, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua