Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу

Cersanit попередньо оцінює відновлення виробництва щонайменше у шість місяців

Завод Cersanit у Звягелі на Житомирщині припинив роботу після російської атаки в ніч із 11 на 12 вересня. Компанія повідомила про серйозні пошкодження виробничих потужностей та заявила, що їхнє відновлення може тривати щонайменше пів року. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційну заяву ТОВ «Церсаніт Інвест».

У Cersanit повідомили, що атака сталася вночі 12 вересня. Удару зазнав завод із виробництва керамічної продукції у Звягелі. За даними компанії, підприємству завдали пошкоджень реактивні дрони.

На момент атаки працівників, які перебували на території заводу, безпечно евакуювали. Компанія заявила, що внаслідок удару ніхто не загинув. Нині пріоритетом Cersanit називає безпеку співробітників та охорону території підприємства.

Російська атака пошкодила, зокрема, ключові елементи виробничого циклу керамічної плитки. За нинішнього стану підприємства відновити виробництво та продовжити його роботу неможливо.

фото: ДСНС Житомирщини

Наразі компанія проводить детальну оцінку руйнувань і збитків. Точний обсяг пошкоджень ще встановлюють, тому Cersanit називає термін відновлення попереднім.

«На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців», – йдеться у заяві компанії.

Що відомо про атаку

Російський удар по підприємству стався вночі з 11 на 12 вересня. У повідомленні Cersanit не наводиться оцінка вартості завданих збитків. Компанія зазначає, що відповідні розрахунки ще тривають.

Підприємство у Звягелі є виробничим майданчиком Cersanit в Україні. Компанія спеціалізується на продукції для ванних кімнат та керамічній плитці.

Нагадаємо, 1 вересня російські війська також атакували Житомирщину. Тоді у Звягельській та Коростенській громадах були пошкоджені промислові об’єкти та складські приміщення. Про це «Главком» повідомляв із посиланням на начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.