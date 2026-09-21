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Агент РФ влаштовувався на заводи Дніпра, щоб коригувати удари окупантів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Агент РФ влаштовувався на заводи Дніпра, щоб коригувати удари окупантів
Електрик влаштувався на оборонний завод Дніпра та передавав дані РФ
фото: СБУ

Електрик змінював місця роботи, доки не потрапив на підприємство оборонного сектору, де почав складати детальні схеми цехів і складів

Служба безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою. За даними слідства, електрик влаштовувався на різні місцеві заводи, щоб знайти підприємство, пов'язане з військово-промисловим комплексом України, та збирати інформацію для підготовки російських ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Агента викрило Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. За даними спецслужби, чоловік був завербований російською воєнною розвідкою, більш відомою як ГРУ.

Агент РФ влаштовувався на заводи Дніпра, щоб коригувати удари окупантів фото 1
фото: СБУ
Агент РФ влаштовувався на заводи Дніпра, щоб коригувати удари окупантів фото 2
фото: СБУ

Останнім часом фігурант змінив декілька місць роботи на підприємствах регіону. За версією слідства, таким чином він намагався знайти завод, який працює на український оборонний сектор.

Зрештою електрик працевлаштувався до компанії, яка дійсно була пов'язана з військово-промисловим комплексом. Після цього співробітники СБУ затримали чоловіка.

За матеріалами справи, маючи доступ до підприємств зсередини, фігурант креслив для російської сторони картографічні схеми місцевих заводів. На них він позначав приміщення з особливо цінним обладнанням, виробничі цехи та склади, де зберігалася продукція.

Крім того, за даними СБУ, чоловік передавав російській стороні інформацію про характеристики готової продукції та графіки роботи підприємств.

Слідство також встановило, що діяльність фігуранта не обмежувалася промисловими об'єктами. Він намагався встановити місця базування підрозділів Збройних сил України та Служби безпеки, щоб скоригувати по них російські ракетно-дронові атаки.

Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили смартфон, який, за даними слідства, використовувався для збору розвідувальної інформації та контактів зі «зв'язковим» російського ГРУ. У СБУ стверджують, що цим «зв'язковим» був співробітник окупаційного «МДБ ЛНР», який працює на російську воєнну розвідку.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ повідомила про нейтралізацію російської агентурної мережі на Донеччині. За даними спецслужби, троє агентів ФСБ передавали російській стороні координати Сил оборони на Краматорському напрямку.

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Теги: СБУ Дніпро російські агенти

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