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СБУ передала до суду справу пропагандиста Бориса Корчевнікова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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СБУ передала до суду справу пропагандиста Бориса Корчевнікова
Корчевніков відкрито підтримує війну проти України
фото: росЗМІ

СБУ встановила, що Корчевніков неодноразово відвідував тимчасово захоплені території України

Служба безпеки завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на російського пропагандиста Бориса Корчевнікова, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Підсанкційний фігурант відомий як колишній актор серіалу «Кадети», а нині є керівником прокремлівського телеканалу «Спас» та ведучим медійних проєктів країни-агресора. Як з’ясувало розслідування, він регулярно використовує підконтрольні інформресурси для підтримки повномасштабного вторгнення РФ. У телеефірах Корчевніков виправдовував воєнні злочини окупантів проти цивільного населення України, а також закликав до захоплення нашої держави», – йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що Корчевніков неодноразово відвідував тимчасово захоплені території України. Протягом 2022-2023 років він брав участь у пропагандистських заходах Кремля на підтримку місцевих окупаційних адміністрацій.

За матеріалами Служби безпеки Корчевніков обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
    ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

«Оскільки обвинувачений перебуває на території РФ та ухиляється від правосуддя, вживаються заходи для притягнення його до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора», – написали у відомстві.

Минулого року СБУ повідомила про підозру «екскадету» і пропагандисту Корчевнікову. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього актора Бориса Корчевнікова, який виправдовує війну РФ проти України.

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Теги: СБУ актор пропагандист підозра

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