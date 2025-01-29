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Російський військовий зґвалтував українку під час окупації і зробив своєю рабинею у РФ

Ірина Бура
glavcom.ua
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Російський військовий зґвалтував українку під час окупації і зробив своєю рабинею у РФ
Окупант вивіз дівчину в Росію, зачинив її в квартирі, забрав документи й телефон
фото: Сергій Болвінов/соцмережі

Жодних шляхів порятунку дівчина не бачила і спробували себе вбити – випила борну кислоту

Російський військовий не просто зґвалтував українку під час окупації – він вкрав дівчину та зробив своєю рабинею в РФ. Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, дівчині з невеличкого села був двадцять один рік, коли Ізюмщину захопили росіяни. Один із окупантів намагався залицятися до неї, а коли отримав відмову, почалися погрози.

Залякував зброєю, обіцяв вбити родину та врешті затягнув дівчину до порожнього будинку і зґвалтував. Наказав нікому не розповідати. А вже влітку вирішив забрати її з собою до Росії.

Зазначається, що рано вранці тринадцятого червня 2022 року він прийшов до дівчини разом із ще двома озброєними окупантами та наказав збиратися. Розстріл на місці всієї родини – якщо будуть сперечатися. Так українська дівчина з Харківщини потрапила до сексуального рабства в Білгород. Там окупант зачинив її в квартирі, забрав документи, телефон і приходив, коли хотів. Його жертва була морально знищена, дівчина не знала, що робити та як врятуватися.

«Півтора роки вона жила як бранка. На вікнах і балконі – залізні ґрати, систематичні побиття, знущання та зґвалтування. Жодних шляхів порятунку дівчина не бачила і на початку 2023 року спробували себе вбити і випила борну кислоту. Свою вже фактично рабиню окупант повіз до лікарні, там їй надали допомогу і вона вперше потрапила до людей. російським лікарям викрадена українка розказала свою історію та просила допомоги. Але медики не повірили або не захотіли вірити. Як тільки фізичний стан покращився, пацієнтку відправили «додому», – зазначив Болвінов.

Врятуватися дівчині вдалося лише дивом. Її мучитель виявився дезертиром. Військовий-контрактник, він самовільно залишив частину, за це його затримали.

Тільки після цього бранка змогла зв'язатися з рідними та нарешті втекти з РФ. Вже в Україні з нею працювали лікарі та психологи. Про цей моторошний випадок повідомили прикордонники. І слідчі воєнного відділу одразу почали роботу, розшукали жертву та змогли зібрати докази.

Поліцейські ретельно розслідують цю справу за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

«Ця справа – унікальна, вперше інкримінуємо СНПК – це сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, а водночас і рабство та незаконну депортацію. Заочно повідомили окупанту про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, будемо оголошувати його в розшук. Вони не залишаться анонімами без облич – ті, хто знущався та руйнував життя наших людей. Ми всі працюємо заради цього, доводимо справи до суду і зупинятися не плануємо. Якщо ви або хтось із членів вашої родини пережили подібне, стали жертвою свавілля, насильства з боку російських військових, – не бійтеся звертатися до поліції. Ми вислухаємо та вивчимо кожен факт і гарантуємо об’єктивне розслідування та конфіденційність», – резюмував Сергій Болвінов.

Нагадаємо, троє жителів села Дворічна, яку росіяни намагаються вдруге окупувати, змогли вирватись з полону росіян. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, троє жителів вісім кілометрів йшли пішки з російського полону, не змогли поховати вбитого сусіда та мало не загинули від обстрілів.

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Теги: розслідування зґвалтування розшук Білгород українка росіяни знущання погрози окупанти окупація війна

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