У Брянській області пролунали потужні вибухи: під удар потрапив хімзавод

Раніше Сили оборони вже атакували Брянський хімзавод, на якому виготовляють вибухові речовини

На Брянщині масово лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю став Брянський хімічний завод.

Раніше місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи та «прильоти». Очевидці почули щонайменше десять вибухів у небі над містом. Також повітряну тривогу оголошували в Курській і Білгородській областях.

💥💥Мешканці Брянська та околиць у захваті від ЕсВеО!



Вони верещать і рахують кількість прильотів... pic.twitter.com/UNbuP0h0vL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 13, 2025

Згодом російське МЧС повідомило про ракетну небезпеку та закликало ховатися в укриттях.

Російські пропагандисти заявляли, що над Брянськом працювала протиповітряна оборона. Однак з відео, які з'явилися в мережі помітно саме «прильоти».

Збройні сили поки не коментували інформацію про атаку на Росію. Однак керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що воєнні виробництва РФ «мають страждати». Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко опублікує відео з підписом «Брянськ гудить».

АТ «Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР» спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів. Завод входить до концерну «Техмаш» державної корпорації «Ростех».

Нагадаємо, в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу, місцеві мешканці знайшли БпЛА літакового типу з вибухівкою.

Раніше російський завод військової мікроелектроніки «Кремній», який розташований у Брянській області, призупинив роботу через атаку безпілотників.

Завод «Кремній Ел» у Брянській області – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1,7 тисячі осіб. Виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі. Виконує велику кількість замовлень від Міноборони РФ, зокрема деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».