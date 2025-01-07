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Франція залишила Африку через проросійських путчистів – Макрон

Ірина Бура
glavcom.ua
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Франція залишила Африку через проросійських путчистів – Макрон
На думку Макрона, Франція не відступає в Африці, вона просто «прозріває та реорганізується»
фото з відкритих джерел

Макрон: Ми не є помічниками путчистів

Франція допомагала суверенним африканським державам, проводячи антитерористичні операції проти джихадистів, однак її армія залишає ці країни, оскільки не хоче допомагати хунтам, які прийшли до влади за підтримки Росії. Таку позицію своєї країни озвучив у понеділок на щорічній конференції послів у Парижі президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми пішли, тому що там були перевороти, і тому що ми були там на прохання суверенних держав, які попросили Францію прийти. Однак Франції більше не було місця там, оскільки ми не є помічниками путчистів», – пояснив Макрон.

На його думку, Франція не відступає в Африці, вона просто «прозріває та реорганізується».

Зазначимо, Франція вже десять років бере участь у військових операціях у Сахелі для боротьби із джихадистами, пов'язаними з «Аль-Каїдою» або угрупованням «Ісламська держава». За цей час там загинули п'ятдесят вісім французьких солдатів.

Однак вона була змушена вивести свої війська з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру в період з 2022 по 2023 рік після того, як до влади в цих трьох країнах прийшли військові хунти, які зблизилися з Росією.

Наприкінці грудня перший контингент французьких солдатів також залишив Чад, невдовзі французька армія має вийти і з Сенегалу, чий президент заявив раніше, що перебування іноземних військ в країні несумісне з її суверенітетом.

«Ми запропонували главам африканських держав реорганізувати нашу присутність. І це добре, тому що світ змінюється, і ми повинні прийняти це нове партнерство з континентом», – зазначив Макрон.

Водночас він наголосив, що африканські лідери «забули подякувати» за все, що Франція зробила для них з 2013 року.

«Жоден з них не зміг би керувати суверенною країною без цього втручання. Тож це несерйозно, це прийде з часом», – підкреслив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, звертаючись до нації у Новий рік, визнав помилковим ухвалене ним цього року рішення про розпуск Національних зборів (нижньої палати парламенту – «Главком»). За словами політика, які наводить BFMTV, воно мало допомогти врегулювати політичну кризу, але в результаті лише породило ще більшу нестабільність.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході становлять серйозну загрозу безпеці, єдності та економіці його країні. «Європа повинна буде прискорити темпи взяти на себе відповідальність за власну оборону, безпеку і кордони. Нам також потрібне європейське пробудження, наукове, інтелектуальне, технологічне та промислове пробудження», – йдеться у заяві. Макрон також окремо підкреслив, що терористичні атаки в Європі показують, що безпеку і належне функціонування демократій ніколи не можна сприймати як належне.

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Теги: Африка війна Європа Франція політика військові держава Ісламська держава Еммануель Макрон президент армія

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