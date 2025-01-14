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21-річна агентка російських спецслужб готувала подвійний теракт на Одещині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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21-річна агентка російських спецслужб готувала подвійний теракт на Одещині
Теракт на Одещині планувала 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка
фото: СБУ

За вчинення теракту окупанти обіцяли 21-річній дівчині гроші

Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, виконавицею теракту була 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині, яку дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою інструкцією вона прибула до Одеської області і орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку.

21-річна агентка російських спецслужб готувала подвійний теракт на Одещині фото 1

«Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації – спорядила мобільний телефон. Одразу після закладання засобів ураження фігурантку затримали контррозвідники Служби безпеки», – йдеться у повідомленні.

21-річна агентка російських спецслужб готувала подвійний теракт на Одещині фото 2

За вчинення теракту окупанти обіцяли дівчині гроші, однак замість них вона отримала підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції у Дніпрі. Вони заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на колію, де стояла цистерна з пальним. Однак правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати.

До слова, Служба безпеки України затримала 27-річну агентку головного російської воєнної розвідки, яка готувала дронову атаку по Києву 1 січня. Про це повідомляє СБУ.

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Теги: теракт Одещина СБУ росія росіяни Україна

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