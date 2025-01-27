Залужний назвав причину, яка призвела до погіршення ситуації на фронті

За словами дипломата, у війні проти РФ потрібно не просто вижити, а й усвідомити нову стратегію

Ексголовком ЗСУ наголосив, що Україна увійшла у стан затяжної війни

Зволікання демократичних країн з наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Про це заявив посол в Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Бо доки Захід продовжував боятися «червоних ліній» Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об’єдналися Китай, Північна Корея та Іран», – каже він.

За словами ексголовкома, Україна увійшла у стан затяжної війни, вихід із якої ще попереду.

«На фронті з’явилися новітні технології, які вже стають вирішальними і змінять глобальну безпеку майбутнього. Українці сьогодні воюють з тиранією, але чи обмежиться ця війна лише Україною – це те, чим має перейматися весь демократичний світ. І діяти», – розповів Залужний.

Дипломат наголосив, що у війні проти Російської Федерації Україні потрібно не просто вижити, а усвідомити нову стратегію, мета якої не лише контроль ситуації на полі бою, а й формування системи життєстійкості країни та переходу до нових технологічних рішень.

«Ця війна вже інша. Тому не просто витримка, а рішуча і своєчасна відповідь на нові виклики стануть запорукою нашої перемоги», – додав посол.

Нагадаємо, у своїй книзі «Моя війна» колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пише, що Росія почала розгортати ударне угруповання військ для вторгнення в Україну з 2020 року.

У книзі генерал майже не торкається подій після початку війни, оскільки ця частина майбутньої трилогії присвячена саме його життю до 24 лютого 2022 року. Залужний зокрема пише, що у 2021-му році вже «пахло» великою війною, оскільки Росія почала готуватися до неї ще роком раніше.

До слова, газета The Times окреслила чотири сценарії завершення війни в Україні. Всі вони виключають раптову смерть російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку. Окупантам вдалось просунутися поблизу Борової, Покровська та Курахового.