«Ничего личного, нам заплатили». Як росіяни знущалися над жителями села Дворічна

Євген, Ганна та Валентина – з села Дворічна. До справжнього пекла ці троє сусідів потрапили одразу після нового року

Троє мешканців Харківщини вісім кілометрів йшли пішки з російського полону, не змогли поховати вбитого сусіда та мало не загинули від обстрілів

Троє жителів села Дворічна, яку росіяни намагаються вдруге окупувати, змогли вирватись з полону росіян. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, троє жителів вісім кілометрів йшли пішки з російського полону, не змогли поховати вбитого сусіда та мало не загинули від обстрілів.

Євген, Ганна та Валентина – з села Дворічна. До справжнього пекла ці троє сусідів потрапили одразу після нового року. Посилилися обстріли, селище постійно атакували російські дрони, люди змушені були ховатися в підвалах.

«Але другого січня росіяни напали на цивільних буквально впритул. З підвалу до будинку місцеві виходили лише за крайньої потреби, чоловіки піднялися закип'ятити води. Саме тоді російські солдати відкрили вогонь, розстрілювали будинок з автоматів та кидали гранати, згадують люди. 45-річний Євген розповів, що його сусіда Володимира, який був поруч, поранили. Саме поранений Володимир не побоявся вийти до росіян та почав кричати, щоб не стріляли по цивільних», – розповів Болвінов.

Окупанти вогонь дійсно припинили та взяли людей в полон – загнали до погреба та заборонили виходити. Окрім вати й бинтів, жодних медикаментів там під землею не було. За десять днів Володимир помер. Його тіло змогли підняти нагору, кажуть сусіди, але поховати не встигли – він так і лишився лежати в дровнику.

А троє селян, вгадавши момент, коли російських військових не було поруч, побігли геть. Йшли пішки до сусідньої Кутьківки.

Жінки пам'ятають обличчя окупантів, які тримали їх в полоні та вбили сусіда, зможуть впізнати. А Євген запам'ятав напис російською на шевронах військового: «Ничего личного, нам заплатили», додав Болвінов.

«Ми вже працюємо з цими мешканцями Дворічної, справа в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, розслідуємо воєнний злочин росіян. Це – жорстоке поводження з цивільними, яке призвело до загибелі людини. Тіло 59-річного Володимира досі залишається там, на подвір'ї, яке обстріляли окупанти», – резюмував він.

Нагадаємо, російські окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон.

Окрім того, російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного. Третього січня в районі села Нескучне на Донеччині ворог вбив трьох українських бійців, які здалися в полон під час штурму позицій 141-ї окремої бригади ЗСУ.