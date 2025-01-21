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Дрони атакували Смоленський авіаційний завод: чим він важливий для РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони атакували Смоленський авіаційний завод: чим він важливий для РФ
Пожежа на Смоленському авіаційному заводі
фото з соцмереж

Безпілотники вразили завод, де Росія виготовляла літаки та авіаційні крилаті ракети Х-59

Сьогодні вночі під атакою безпілотників був Смоленський авіаційний завод у Росії. Це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко уточнив, що цей завод бере участь у виробництві і модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25. А також забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків.

«Цей завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або приймаючи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем», – йдеться в повідомленні.

Керівник ЦПД наголосив, що кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані.

Також за деякими даними, окрім літаків, на цьому заводі виготовляють авіаційні крилаті ракети Х-59, якими практично щодня кацапи атакують нашу країну.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки дронів, у декількох багатоповерхівках Смоленська виникли перебої зі світлом та водопостачанням

Нагадаємо, ввечері, 20 січня, безпілотники також атакували нафтобазу у російському місті Лиски. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Губернатор зауважує, що системи ППО у Воронезькій області нібито знищили безпілотники. За його словами, внаслідок падіння одного з дронів на територію нафтобази сталося загоряння.

До слова, триває 1063-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон безпілотник війна росія завод ремонт системи ППО

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