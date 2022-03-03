У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)

На гасіння пожежі залучено кілька десятків осіб

Окупанти продовжують обстрілювати передмістя Києва

У с. Чайки Бучанського району в результаті потрапляння снаряду горить складське приміщення та восьмиповерхова адміністративна будівля. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Снаряд влучив у складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни. Сталося загоряння складу на площі 10 тис. кв. м і 8-поверхової адмінбудівлі.

На даний час жертв та потерпілих немає.

На гасіння залучено вісім одиниць техніки та 38 осіб.

Як повідомлялося, 3 березня над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією.