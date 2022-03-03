У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)
Окупанти продовжують обстрілювати передмістя Києва
У с. Чайки Бучанського району в результаті потрапляння снаряду горить складське приміщення та восьмиповерхова адміністративна будівля. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Снаряд влучив у складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни. Сталося загоряння складу на площі 10 тис. кв. м і 8-поверхової адмінбудівлі.
На даний час жертв та потерпілих немає.
На гасіння залучено вісім одиниць техніки та 38 осіб.
Як повідомлялося, 3 березня над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією.