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    У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)

    На гасіння пожежі залучено кілька десятків осіб - У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)
    На гасіння пожежі залучено кілька десятків осіб
    фото: МВС України

    Окупанти продовжують обстрілювати передмістя Києва

    У с. Чайки Бучанського району в результаті потрапляння снаряду горить складське приміщення та восьмиповерхова адміністративна будівля. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

    Снаряд влучив у складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни. Сталося загоряння складу на площі 10 тис. кв. м і 8-поверхової адмінбудівлі.

    На даний час жертв та потерпілих немає.

    На гасіння залучено вісім одиниць техніки та 38 осіб.

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    У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)
    У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)
    У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)
    У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)

    Як повідомлялося, 3 березня над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією.

    Теги: окупанти війна обстріл Київщина Буча #stoprussia
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    У результаті обстрілу під Києвом палає склад та адмінбудівля (фото)