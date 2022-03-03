Стали відомі найнебезпечніші напрямки на Київщині

Житомирська траса, напрямок Буча-Ірпінь-Гостомель та північна частина Вишгородщини

Найнебезпечнішими напрямками на Київщині залишаються житомирська траса, напрямок Буча-Ірпінь-Гостомель та північна частина Вишгородщини. Про це повідомляється на сторінці Сухопутні війська ЗС України в Facebook.

На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів.

Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗС України, намагаються дістатись північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ.

Як повідомлялося, потужні вибухи пролунали у ніч на 3 березня в районі станції метро «Дружби народів».

Нове бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів.

Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

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