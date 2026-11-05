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Визнав провину? Фігурант «Карфагену» здивував поведінкою на перших кадрах із суду (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Визнав провину? Фігурант «Карфагену» здивував поведінкою на перших кадрах із суду (відео)
Володимир Ценов, якого слідство пов'язує з прикриттям діяльності колцентрів, під час судового засідання
фото: glavcom.ua

Перед засіданням журналісти запитали правоохоронця про катування людей. У відповідь він промовчав і ледь усміхнувся

У четвер, 5 листопада, у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову, відомому як Прайс. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який присутній на засіданні.

Перед початком судового розгляду журналісти звернулися до Ценова із запитанням, чи згоден він з підозрою. Посадовець не дав словесної відповіді, лише ледь хитнув головою та прикрив очі, однак однозначно встановити значення цього жесту неможливо.

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Ценов фігурує у справі НАБУ «Карфаген», у межах якої розслідують діяльність імовірної злочинної організації. За версією слідства, її учасники могли забезпечувати прикриття шахрайських колцентрів, а також бути причетними до наркоторгівлі, виготовлення фальшивих грошей, викрадення та катування людей.

За даними ЗМІ, на записах НАБУ посадовець фігурує під псевдонімом Прайс. Слідство вважає, що він міг забезпечувати прикриття діяльності колцентрів із боку правоохоронних органів.

Володимир Ценов на матеріалах розслідування НАБУ фігурує під псевдонімом «Прайс».
Володимир Ценов на матеріалах розслідування НАБУ фігурує під псевдонімом «Прайс».
фото: НАБУ

Наразі суд продовжує розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу. Рішення щодо Ценова ще не оголошено.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про масштабну операцію НАБУ і САП «Карфаген». За даними слідства, злочинна організація забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Серед можливих учасників схеми називали працівників СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Крім того, Національна поліція відсторонила від роботи частину співробітників після проведення обшуків НАБУ. У відомстві закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та ухвалення відповідних рішень.

Раніше «Главком» розкрив подробиці операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання систематично отримували гроші від шахрайських колцентрів за невтручання в їхню діяльність, а понад 10 млн грн легалізували через рахунки близьких осіб.

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Теги: розслідування Вищий антикорупційний суд операція «Карфаген»

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