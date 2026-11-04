Операція «Мідас»: завершено досудове розслідування

Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації в Україні та за її межами

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі високорівневої злочинної організації, члени якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації.

«Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад $111 млн та €12 млн. Детективами встановлено також факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел. Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд», – додається у заяві.

Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації як в Україні та за її межами. Правоохоронці стверджують, що заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі.

«З матеріалів виділено ще низку проваджень, в яких продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб», – наголосило НАБУ.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк тримання під вартою колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка, який є одним із ключових фігурантів справи «Мідас». Водночас суд зменшив розмір альтернативної застави з 85 млн грн до 25 млн грн.

Також Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував обов'язок колишнього міністра енергетики Германа Галущенка носити електронний браслет. Водночас інші процесуальні обмеження для підозрюваного продовжили на два місяці