СБУ оголосила підозру генералу РФ за обстріл Покровська зі «Смерчів»

За даними слідства, Сергій Кузовльов наказав атакувати житлові квартали міста в лютому 2023 року

Служба безпеки України та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику Сергію Кузовльову, який, за даними слідства, наказав обстріляти житлові квартали Покровська Донецької області з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок однієї з атак загинули троє мирних жителів, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Правоохоронці встановили, що в лютому 2023 року Кузовльов, який на той момент командував Південним військовим округом РФ, спланував та організував удари по цивільній інфраструктурі Покровська.

За даними слідства, для обстрілу генерал залучив підрозділи 439-ї реактивної артилерійської бригади російської армії. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню «Смерч» і «Торнадо-С».

Російські військові атакували житлові будинки з вогневих позицій у тимчасово окупованій Макіївці. Слідчі задокументували наслідки одного з таких ударів, унаслідок якого загинули троє цивільних, а 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Наразі Кузовльов обіймає посаду командувача Московського військового округу РФ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Оскільки російський генерал перебуває на території РФ, правоохоронці продовжують заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наслідки російського обстрілу Покровська 15 лютого 2023 року. Тоді загинули троє людей, ще 11 зазнали поранень. Російські удари пошкодили чотири багатоповерхові будинки та школу. Після атаки рятувальники проводили пошукові роботи серед руїн житлових будівель.

Також «Главком» писав про встановлення російських генералів, причетних до удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. СБУ повідомила про підозру чотирьом генералам і полковнику РФ, яких слідство вважає причетними до атаки 25 травня 2024 року. Тоді загинули 19 людей, ще 46 отримали поранення.