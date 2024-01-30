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СБУ викрила адмінів груп у месенджерах, які «зливали» місця вручення повісток

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ викрила адмінів груп у месенджерах, які «зливали» місця вручення повісток
За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури припинено діяльність семи телеграм-каналів, які допомагали громадянам призовного віку уникати мобілізації
фото: Facebook / Управління СБ України в Черкаській області

Деструктивні канали набрали популярності, кількість їх підписників складала від 250 до 12 тисяч

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 7 груп у месенджерах, які допомагали уникнути мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині. Про це повідомляє Управління СБУ в Черкаській області та Офіс Генерального прокурора.

«Адміністрували деструктивні Телеграм-канали та групи у месенджер «Viber» мешканці регіону. Вони особисто «повідомляли» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на території області. Також для забезпечення постійного та безперебійного функціонування груп, поповнення їх більшою кількістю підписників, надавали дозвіл іншим учасникам оперативно розміщувати інформацію, де «працює» ТЦК, та закликали чіткіше вказувати їх «локації», – повідомляють правоохоронці.

В СБУ зазначають, що в пабліках швидко ширилась інформація про маршрути та місця вручення військовозобов’язаним повісток, щоб попередити ухилянтів. Відомості та дані учасники груп збирали через власну мережу інформаторів серед мешканців Черкащини. Деструктивні канали набрали популярності, кількість їх підписників складала від 250 до 12 тисяч.

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фото: Управління СБ України в Черкаській області

У ході оперативних заходів співробітники встановили особи адміністраторів груп, що перешкоджали мобілізації. Під час проведених обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили планшети та мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Наразі 3-м адміністраторам деструктивних груп повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

Нагадаємо, СБУ затримала інформаторку, яка передавала геолокації морпіхів ЗСУ.

Працівники служби безпеки наголошують, що серед основних завдань фігурантки було виявлення та передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти ЗСУ.

Стало відомо, що у Києві затримано російського агента. Як зазначається, агент «зливав» окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

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Теги: повістка Офіс Генерального прокурора СБУ відео прокурор

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