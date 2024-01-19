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СБУ викрила полковника та його спільника на розкраданні коштів в оборонці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ викрила полковника та його спільника на розкраданні коштів в оборонці
Військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже $45 тис
фото: ssu.gov.ua/СБУ

СБУ затримала обох фігурантів «на гарячому»

У Києві «на гарячому» затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів. Вони розкрадали державні кошти на закупівлях для армії. Про це повідомляє про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему «відкатів» під час укладання контрактів.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже $45 тис. За цю суму він обіцяв укласти договір про постачання оборонних товарів для ЗСУ.

СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого «траншу» – $14,6 тис. При цьому сума запланованої угоди підприємця зі Збройними силами становила 36 млн грн.

Завдяки оперативному реагуванню спецслужби вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки та унеможливити подальші махінації з бюджетними коштами, які призначенні для фінансування потреб українських захисників.

У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено:

  • комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;
  • майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави – 10 млн гривень кожному.

Наразі триває розслідування, встановлюються й інші можливі учасники вказаної протиправної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. 

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Читайте також: Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
Теги: СБУ Київ ЗСУ Львів військові

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