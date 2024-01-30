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Шпигував за ЗСУ: у Києві затримано російського агента

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шпигував за ЗСУ: у Києві затримано російського агента
Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України
фото: пресслужба СБУ

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки затримала у Києві російського агента, який збирав розвіддані про Сили оборони та стратегічну інфраструктуру України. Насамперед він намагався виявити та передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої Окремої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, агент також «зливав» окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, у його «звітах» до ФСБ проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП «Київтеплоенерго».

Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.

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На весь екран

Разом з цим, за вказівкою російської спецслужби її агент намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні.

Для виконання цього завдання фігурант підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства.

У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта.

Однак співробітники СБУ викрили ворожі наміри, задокументували злочинну діяльність російського агента і затримали його під час виконання розвідувального завдання.

За даними слідства, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ по м. Москва та Московській області. З початку комунікація киянина з посадовцем спецслужби РФ відбувалась через один із прокремлівських Телеграм-каналів. Надалі представник ФСБ спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті популярного месенджера. Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував "потрібні" об’єкти.

За кожне виконане завдання ФСБ перераховувала на банківську картку свого агента грошову «винагороду». Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами листування з агресором та банківські картки, на які він отримував російські гроші.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).  Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала інформаторку, яка передавала геолокації морпіхів ЗСУ.

Теги: зрада СБУ Київ

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