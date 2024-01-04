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Скандальний жарт про Скадовськ: «Слуга» Яцик звернулася до Офісу генпрокурора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандальний жарт про Скадовськ: «Слуга» Яцик звернулася до Офісу генпрокурора
«Кварталівці»  показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською
фото: скріншот

Офіс Генерального прокурора має перевірити дії акторів та авторів «Студія «Квартал 95» під час виступу

Народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик направила звернення до Офісу генерального прокурора через скандальний номер студії «Квартал 95». Про це Яцик повідомила у Facebook.

«Як і обіцяла, сьогодні скерувала звернення до Офісу Генерального прокурора щодо перевірки дій акторів та авторів «Студія «Квартал 95» під час виступу з назвою «Дівчина, яка все життя розмовляла росіянською мовою, переїхала на Закрапаття | Вечірній Квартал 2024» на предмет наявності в цих діях складу злочину передбаченого ст. 161 КК України», – написала вона.

Скандальний жарт про Скадовськ: «Слуга» Яцик звернулася до Офісу генпрокурора фото 1

Ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу – «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Покарання за такий злочин – від штрафу 3400 до позбавлення волі на строк до 3 років. 

Скандальний жарт про Скадовськ: «Слуга» Яцик звернулася до Офісу генпрокурора фото 2

Нагадаємо, у  новорічному випуску «кварталівці»  показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови. Яковлєв опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.

Згодом акторка «Вечірнього кварталу» Ірина Гатун вибачилася перед тими, кого образив номер про дівчину зі Скадовська, яку вона зіграла. 

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Теги: депутат прокурор Квартал 95 акторка партія Слуга народу

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