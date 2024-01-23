«Готуємось до гіршого»: жителі Пітера зафіксували посилення ППО довкола міста

Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель

Російська влада почала збільшувати кількість системи протиповітряної оборони С-300 довкола Санкт-Петербурга після успішних ударів дронів по об'єктах у Ленінградській області. Про це повідомив Тelegram-канал ASTRA.



«Після перших з початку війни (повномасштабної війни РФ проти України, – ред.) атак БпЛА на Ленінградську область мешканці помітили у регіоні ЗРК С-300», – йдеться у дописі.



Зазначається, що зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель у той час, як один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.

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«С-300 ставлять довкола Пітера. Отже, готуємось, хлопці, до гіршого», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту.

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За повідомленням російських журналістів, очевидці чули два вибухи в районі нафтового термінала торговельного порту, після яких спалахнула пожежа. Перед цим про звуки безпілотників, що пролітають, повідомляли жителі Кінгісеппа (близько 35 км від порту).

Внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу. Цей термінал – один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.



