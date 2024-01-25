Падіння Іл-76 у Білгородській області: СБУ відкрила кримінальне провадження

Наразі досудове розслідування триває

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це повідомляють джерела «Главкома».

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«Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака», – йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До відома, президент Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні падіння літака Іл-7