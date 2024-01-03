Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов із сербської в'язниці

Андрій Наумов – колишній генерал Служби безпеки України, якого в Сербії засудили до ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю

Колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці ще на початку грудня 2022 року, цю інформацію ВВС підтвердили у Високому суді міста Ніш.

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Однак, через процес розгляду апеляції на вирок у ексгенерала вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії. Суд повідомив, що доки не завершиться процес апеляції, Андрій Наумов не зможе змінити місце перебування.

Адвокати посадовця вже подали скаргу на таке рішення, аргументуючи це загрозою для життя клієнта, проте суд не задовольнив її.

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«Варто зазначити, що застосування заборони на виїзд із Сербії зайве, особливо враховуючи, що він вже відбув повний термін покарання. Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях», – сказав ВВС адвокат Олександр Овчинников.

Нагадаємо, влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.

Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Андрій Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.