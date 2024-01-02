Вебкамери «засвітили» роботу ППО в Києві. Служба безпеки відреагувала

Російські спецслужби «зламали» онлайн-камери зовнішнього спостереження, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці

Служба безпеки України заблокувала вебкамери, які «засвітили» роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час ракетної атаки РФ 2 січня. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Як зазначається, російські спецслужби «зламали» дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв був розміщений на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

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Однак унаслідок хакерського зламу росіяни отримали віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Спецслужби РФ проникли до її налаштувань, змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Так окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери, щоб коригувати удари по Києву.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

«СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot», – закликала пресслужба.

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Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.