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Вебкамери «засвітили» роботу ППО в Києві. Служба безпеки відреагувала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вебкамери «засвітили» роботу ППО в Києві. Служба безпеки відреагувала
Камера була встановлена на балконі багатоквартирного будинку
фото: скриншот відео

Російські спецслужби «зламали» онлайн-камери зовнішнього спостереження, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці

Служба безпеки України заблокувала вебкамери, які «засвітили» роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час ракетної атаки РФ 2 січня. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначається, російські спецслужби «зламали» дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв був розміщений на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

Однак унаслідок хакерського зламу росіяни отримали віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Спецслужби РФ проникли до її налаштувань, змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Так окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери, щоб коригувати удари по Києву.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

«СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot», – закликала пресслужба.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

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Теги: СБУ російська ракета системи ППО Київ

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