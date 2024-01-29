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СБУ затримала інформаторку, яка передавала геолокації морпіхів ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ затримала інформаторку, яка передавала геолокації морпіхів ЗСУ
Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підривної діяльності
фото: СБУ

У розвідувальних звітах зловмисниця передавала електронні карти з відмітками об’єктів військової техніки українських захисників – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Працівники служби безпеки наголошують, що серед основних завдань фігурантки було виявлення та передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти ЗСУ.

«Для збору розвідданих зловмисниця обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ. Також вона «втемну» використовувала знайомих, у яких розпитувала «потрібну» інформацію під виглядом довірливих розмов. Отримані відомості російська інформаторка надсилала окупантам через анонімний чат в популярному месенджері. У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників», – наголошують в СБУ.

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фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підривної діяльності. Після цього українська спецслужба покроково документувала всі злочинні дії фігурантки та затримала її на спробі виконання нового розвідзавдання. Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ.

За даними слідства, затриманою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця Росії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона робила дописи у соцмережах на підтримку окупантів та захоплення частини території України. Таким чином жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру, їй загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок.

Також СБУ викрила нову російську ІПСО, яка поширюється через email-розсилку.

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Теги: Миколаїв жінка СБУ війна інформаційна війна

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