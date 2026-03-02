СБУ викрила в Одесі схему ухилення від мобілізації

Учасники групи продавали посвідчення, брали абонплату та співпрацювали з посадовцями ТЦК

Правоохоронці повідомили про викриття в Одеській області злочинної організації, яка під виглядом громадської структури надавала чоловікам незаконні послуги з уникнення мобілізації та взаємодіяла з представниками територіальних центрів комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Офісу Генерального прокурора у соціальних мережах.

За даними слідства, керівник громадської організації, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації.

Система передбачала встановлені «тарифи». За тисячу доларів чоловік отримував посвідчення члена громадської організації та мав патрулювати місто разом із представниками ТЦК. За три тисячі доларів пропонувався так званий «VIP-пакет», який дозволяв уникнути чергувань.

фото: Офіс Генерального Прокурора

Окрім цього, у переліку послуг було «зняття з розшуку» шляхом несанкціонованого внесення змін до інформаційних систем та «вирішення питань» у разі затримання під час перевірок документів. Усіх учасників додавали до спеціального Telegram-каналу, де публікували геолокації постів ТЦК та інструкції щодо поведінки під час перевірок військово-облікових документів. Щомісячна абонплата становила 3 тисячі гривень. У разі відмови від оплати організатори погрожували мобілізацією.

фото: Офіс Генерального Прокурора

Слідство підтвердило вплив схеми на посадовців територіальних центрів комплектування. Під час спецоперації підставні особи з посвідченнями громадської організації уникали мобілізації під час перевірок. Також зафіксовано отримання 40 тисяч гривень і 3 тисяч доларів за видачу посвідчень та подальший розподіл коштів між організаторами. За попередніми оцінками, щомісячний прибуток схеми міг сягати до 30 млн гривень. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні – до 1500 осіб.

фото: Офіс Генерального Прокурора

фото: Офіс Генерального Прокурора

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,6 млн гривень у різній валюті, шість одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, шість автомобілів, десятки посвідчень та печатки. Окремо проводилися слідчі дії в ТЦК та СП Одеської області.

