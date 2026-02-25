У Києві затримано сімейну лікарку, яка за $6 тис. обіцяла «інвалідність» ухилянту

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру сімейному лікарю у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України

Здорового чоловіка фіктивно «лікували» на стаціонарі та робили липові рентгени

У Києві затримали сімейну лікарку, яка допомагала здоровому чоловіку отримати третю групу інвалідності заради виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрювана, обіймаючи посаду сімейного лікаря, допомагала чоловіку з оформленням медичних документів, які надалі будуть підставою для отримання ним третьої групи інвалідності, що дозволить йому виїхати за кордон.

Для цього пацієнта, який не мав проблем зі здоров’ям, фіктивно лікували на стаціонарі та надавали рентгени та інші довідки. Також лікар обіцяла подальший супровід цього пацієнта під час оформлення групи інвалідності. Ціна усіх послуг – $6 тис.

Для «запуску» процесу оформлення документів медик отримала від чоловіка $1 тис. Уся подальша діагностика та лікування вже мали відбуватися без його присутності.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру сімейному лікарю у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Дії лікаря кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

