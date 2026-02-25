Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано сімейну лікарку, яка за $6 тис. обіцяла «інвалідність» ухилянту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано сімейну лікарку, яка за $6 тис. обіцяла «інвалідність» ухилянту
Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру сімейному лікарю у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України
фото: Київська міська прокуратура

Здорового чоловіка фіктивно «лікували» на стаціонарі та робили липові рентгени 

У Києві затримали сімейну лікарку, яка допомагала здоровому чоловіку отримати третю групу інвалідності заради виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрювана, обіймаючи посаду сімейного лікаря, допомагала чоловіку з оформленням медичних документів, які надалі будуть підставою для отримання ним третьої групи інвалідності, що дозволить йому виїхати за кордон.

Для цього пацієнта, який не мав проблем зі здоров’ям, фіктивно лікували на стаціонарі та надавали рентгени та інші довідки. Також лікар обіцяла подальший супровід цього пацієнта під час оформлення групи інвалідності. Ціна усіх послуг – $6 тис.

Для «запуску» процесу оформлення документів медик отримала від чоловіка $1 тис. Уся подальша діагностика та лікування вже мали відбуватися без його присутності.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру сімейному лікарю у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Дії лікаря кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України у взаємодії з Офісом генерального прокурора та головнокомандувачем Збройних сил України ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. За результатами спільних заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу. Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань.

Читайте також:

Теги: прокуратура лікар прокурор кордон медик ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Єрмак намагається скасувати арешт майна, який санкціонували НАБУ та САП
Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП
25 сiчня, 17:15
Фігуранта справи затримано під час отримання неправомірної винагороди
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
2 лютого, 17:51
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
3 лютого, 14:55
Посадовець підозрюється в отриманні хабаря, слідчі дії тривають
Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано посадовця КМДА
6 лютого, 13:05
Прокуратура перевіряє, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА
10 лютого, 09:07
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 506 тисяч гривень
У Києві правоохоронці затримали депутата: що відомо
15 лютого, 16:50
Підозрювана у незаконному переправленні немовляти через кордон
У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро
16 лютого, 11:58
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
Сьогодні, 00:58
Місцева прокуратура припинила розслідування у справі про пенсіонера, який образив канцлера ФРН в інтернеті
«Піноккіо» – не образа: німецька прокуратура дозволила так називати Мерца
Сьогодні, 13:50

Новини

Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення (фото)
Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення (фото)
У Києві затримано сімейну лікарку, яка за $6 тис. обіцяла «інвалідність» ухилянту
У Києві затримано сімейну лікарку, яка за $6 тис. обіцяла «інвалідність» ухилянту
Відновлення електротранспорту в Києві: які маршрути запрацюють з 26 лютого
Відновлення електротранспорту в Києві: які маршрути запрацюють з 26 лютого
За збут трофейної зброї та вибухівки затримано двох мешканців Київщини
За збут трофейної зброї та вибухівки затримано двох мешканців Київщини
Київ отримав генератори від міста-побратима Гамбурга
Київ отримав генератори від міста-побратима Гамбурга
У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»
У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua