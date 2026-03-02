Головна Країна Кримінал
Чоловік намагався виїхати до Молдови, перевдягнувшись у бабусю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Стосовно військовозобов’язаного складено протокол щодо незаконного перетинання державного кордону України
фото: ДПСУ

30-річного військовозобов’язаного викрили у пункті пропуску «Нові Трояни»

У Болградському районі Одеської області прикордонники Ізмаїльського загону зупинили спробу незаконного перетину державного кордону. 30-річний чоловік намагався потрапити до Молдови, замаскувавшись під літню жінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Південне регіональне управління ДПСУ.

Подія сталася у пункті пропуску «Нові Трояни», куди автомобілем прибула місцева жителька разом із пасажирами. Під час проходження паспортного контролю увагу прикордонників привернула «бабуся», зазначена у документах як особа 1954 року народження. Вона була закутана в хустку та уникала спілкування з правоохоронцями. Водійка запевняла, що це її знайома.

З метою встановлення особи прикордонники попросили зняти хустку. Після перевірки з’ясувалося, що під жіночим одягом перебував 30-річний чоловік. Стосовно військовозобов’язаного складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Щодо водійки автомобіля направлено повідомлення до Національної поліції України про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Нагадаємо, що в Івано-Франківську суд взяв під варту єпископа Православної церкви Кирила (Михайлюка). Його підозрюють у видаванні фіктивних посвідчень про висвячення у сан священнослужителів для ухилення від мобілізації. Згідно з матеріалами слідства, СБУ клопотала про тримання підозрюваного під вартою. Суд частково задовольнив це клопотання. Підозрюваному єпископу дозволили вийти під заставу в розмірі 233 тис. грн.

Чоловік намагався виїхати до Молдови, перевдягнувшись у бабусю
