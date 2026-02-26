Торгував санами дияконів. Суд відправив під варту єпископа ПЦУ за допомогу ухилянтам

За даними слідства, священнослужитель брав гроші, видаючи військовозобов’язаним фіктивні документи

В Івано-Франківську суд взяв під варту єпископа Православної церкви Кирила (Михайлюка). Його підозрюють у видаванні фіктивних посвідчень про висвячення у сан священнослужителів для ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zaxid.net та «Бліц-Інфо» з посиланням на рішення суду.

Згідно з матеріалами слідства, СБУ клопотала про тримання підозрюваного під вартою. Суд частково задовольнив це клопотання. Підозрюваному єпископу дозволили вийти під заставу в розмірі 233 тис. грн.

Єпископ Кирило (Михайлюк) донедавна був керівником Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ. За даними слідства, він нібито налагодив корупційну схему, де видавав військовозобов’язаним фіктивні документи про висвячення в сан диякона.

Правоохоронці стверджують, що священнослужитель особисто супроводжував своїх «ставлеників» до ТЦК у церковній рясі, щоб підтвердити їхній статус і забезпечити відстрочку від призову. За свої «послуги» єпископ начебто брав винагороду $1–2 тис. За даними ЗМІ, фіктивні документи про хіротонію могли отримати від 25 до близько 40 військовозобовʼязаних.

Через скандал Синод ПЦУ відсторонив 62-річного єпископа Кирила від управління Ужгородською єпархією і відправив його «на спокій». Також йому заборонено звершувати таїнства хіротонії та видавати будь-які офіційні документи щодо належності осіб до духовенства.

До слова, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією заблокувала чергові канали незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Організатори «схем» оцінювали свої послуги у суму від $12 до $18 тис.

За даними Служби безпеки України, операції тривали у кількох регіонах України. Зловмисники пропонували клієнтам як підроблені медичні довідки про непридатність, так і допомогу у переході кордону поза пунктами пропуску.