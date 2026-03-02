СБУ затримала 16-річного агента РФ, який готував теракт у Харкові

Неповнолітній збирав саморобну бомбу для підриву поліцейського патруля

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла теракту в центрі Харкова та затримала 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у прифронтовому місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис СБУ в соціальних мережах.

Як встановило розслідування, неповнолітній фігурант власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій (СВП). За задумом кураторів із РФ, вибухівку планували закласти у квартирі багатоповерхового будинку в центрі Харкова. За даними слідства, після встановлення пристрою російські спецслужби мали організувати фейковий виклик на лінію 102, щоб заманити на місце події поліцейський патруль і здійснити підрив.

фото: СБУ

Співробітники СБУ завчасно викрили підготовку теракту та затримали агента у готельному номері, де він завершував виготовлення СВП. Під час обшуків правоохоронці вилучили саморобну бомбу та смартфон із доказами роботи на ворога. Слідство встановило, що російська воєнна розвідка завербувала 16-річного одесита, коли той шукав «легкі заробітки» у Telegram-каналі. В обмін на обіцянки «швидких підробітків» він прибув до Харкова. Там, за координатами куратора, юнак дістав зі схрону близько 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для виготовлення пристрою.

фото: СБУ

фото: СБУ

Отримані матеріали він переніс до готелю, де за інструкціями представника РФ збирав вибуховий пристрій. Після завершення підготовки фігурант мав отримати від кураторів локацію квартири та ключі, щоб встановити всередині СВП і телефон із функцією віддаленого доступу.

фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУи та Нацполіція повідомили про підозру 18-річній харків'янці. За даними слідства, вона «заманила» поліцейських на місце теракту у Львові в ніч на 22 лютого. Як встановило розслідування, за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.