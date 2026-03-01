Ухилянтів прирівняють до неплатників аліментів: нардеп пояснив, про що йдеться

Запровадження обмежень для ухилянтів буде розглядатися у Верховній Раді

Як відомо, для боржників зі сплати аліментів застосовують такі обмеження як арешт банківських рахунків і заборону керування транспортом

У країні, яка веде війну з агресором, неприпустимо, щоб до порушників правил військового обліку застосовували менші обмеження, ніж до боржників зі сплати аліментів. Як інформує «Главком», таку думку висловив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі «Times of Ukraine».

Нардеп зауважив, що коли йдеться про невиконання свого цивільного обов’язку з виховання дітей, «до такої людини застосовуються певні обмеження у вигляді арештів рахунків тощо».

«Коли громадянин України не виконує своїх обов’язків, ухиляється від оновлення, актуалізації військово-облікових даних, чи не з’являється за викликом до територіального центру комплектування соціальної підтримки, і таких негативних наслідків немає, то це в воюючій країні точно неприпустима ситуація», – наголосив нардеп.

За його словами, у процесі оновлення законодавства, яке пов’язане з виконанням обов’язків захисту вітчизни, запровадження таких обмежень для ухилянтів буде розглядатися у Верховній Раді.

«Це питання, яке буде обговорюватися, а за результатами обговорення подивимося, як ухвалити рішення», – сказав Веніславський.

