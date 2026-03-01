Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ухилянтів прирівняють до неплатників аліментів: нардеп пояснив, про що йдеться

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Ухилянтів прирівняють до неплатників аліментів: нардеп пояснив, про що йдеться
Запровадження обмежень для ухилянтів буде розглядатися у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

Як відомо, для боржників зі сплати аліментів застосовують такі обмеження як арешт банківських рахунків і заборону керування транспортом

У країні, яка веде війну з агресором, неприпустимо, щоб до порушників правил військового обліку застосовували менші обмеження, ніж до боржників зі сплати аліментів. Як інформує «Главком», таку думку висловив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі «Times of Ukraine».

Нардеп зауважив, що коли йдеться про невиконання свого цивільного обов’язку з виховання дітей, «до такої людини застосовуються певні обмеження у вигляді арештів рахунків тощо».

«Коли громадянин України не виконує своїх обов’язків, ухиляється від оновлення, актуалізації військово-облікових даних, чи не з’являється за викликом до територіального центру комплектування соціальної підтримки, і таких негативних наслідків немає, то це в воюючій країні точно неприпустима ситуація», – наголосив нардеп.

За його словами, у процесі оновлення законодавства, яке пов’язане з виконанням обов’язків захисту вітчизни, запровадження таких обмежень для ухилянтів буде розглядатися у Верховній Раді.

«Це питання, яке буде обговорюватися, а за результатами обговорення подивимося, як ухвалити рішення», – сказав Веніславський.

Як відомо, для боржників зі сплати аліментів застосовують такі обмеження як арешт банківських рахунків і заборону керування транспортом.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації. 

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний зазначив, що досвід як Росії, так і України свідчить про те, що традиційний підхід до мобілізації в умовах сучасної війни вже повністю себе вичерпав.

Як повідомлялося, Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. За словами Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.

Читайте також:

Теги: депутат арешт Федір Веніславський Кирило Буданов обмеження мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний: Найдорожчий ресурс у такій війні є саме людський
Що не так із мобілізацією? Залужний на роковини війни дав пояснення
23 лютого, 18:25
Нардеп розповів про пошкоджений будинок після російської атаки
Внаслідок російської атаки пошкоджено будинок колишнього голови Верховної Ради
22 лютого, 09:14
Переговори між Україною, США та Росією в Женеві тривали упродовж двох днів
Перемовини в Женеві. Буданов повідомив, коли відбудеться наступна зустріч
18 лютого, 15:50
Команда українських переговірників вирушила на переговори у Швейцарію
Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори
16 лютого, 01:33
У 2019 році Федір Христенко обрався до Ради від забороненої ОПЗЖ
Ще один нардеп втратить мандат
11 лютого, 08:16
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
10 лютого, 07:57
Атака на Одесу та Харківщину: головне за ніч
Атака на Одесу та Харківщину: головне за ніч
9 лютого, 05:44
Обов’язкова реєстрація договору про оренду потрібна для захисту його учасників
Дикий капіталізм. «Слуга народу» вимагає навести порядок на ринку оренди житла
6 лютого, 08:41
Ігор Фріс розповів, що норми, які надавали особам 14-річного віку вступати в шлюб, раніше вже діяли в Україні
Шлюб у 14 років? Нардеп Фріс пояснив важливу зміну
5 лютого, 16:26

Події в Україні

На Рівненщині курсант військової академії врятував хлопчика з крижаної води
На Рівненщині курсант військової академії врятував хлопчика з крижаної води
Ухилянтів прирівняють до неплатників аліментів: нардеп пояснив, про що йдеться
Ухилянтів прирівняють до неплатників аліментів: нардеп пояснив, про що йдеться
ЗСУ прорвали ворожу оборону на Олександрівському напрямку
ЗСУ прорвали ворожу оборону на Олександрівському напрямку
Ексміністр закордонних справ пояснив, як війна США з Іраном вплине на Україну
Ексміністр закордонних справ пояснив, як війна США з Іраном вплине на Україну
У Карпатах на лижників зійшла лавина
У Карпатах на лижників зійшла лавина
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua