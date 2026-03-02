Шахрайська схема з псевдовиробництва дронів: двоє волинян постануть перед судом

Одна з приватних компаній, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям понад 600 тис. грн

Поліцейські Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно двох молодиків, на рахунки яких приходили кошти від компаній за неіснуючі квадрокоптери для фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Зазначається, що наприкінці січня поточного року поліцейські Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури викрили двох мешканців Волинської області віком 18 та 19 років, на рахунки яких приходили кошти від замовників.

Слідство встановило, що, використовуючи бренд одного з відомих українських виробників БпЛА, підозрювані публікували в інтернеті оголошення, у яких замовникам пропонувалось виготовлення квадрокоптерів. Втім, після отримання передоплати, замовлення не виконувались і звʼязок із виконавцями переривався.

«Одна з приватних компаній, що займається постачанням БпЛА для військових потреб, перерахувала шахраям понад 600 тис. грн», – повідомили у поліції.

У результаті злагодженої роботи слідчих та оперативників Дарницького управління поліції обох учасників шахрайської схеми викрито та затримано, а гроші повернуті власнику.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у вчиненні шахрайства, вчиненого групою осіб в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві було повідомлено про підозру у шахрайстві 17-річному та 20-річному мешканцям Одеси. Вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним «Мадяр» Роберта Бровді та збирали гроші. Встановлено, що підозрювані створили фейкову сторінку в соціальній мережі «Тік Ток», через яку від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ збирали допомогу начебто для військових. Насправді отримані гроші вони витрачали на власні потреби. Попередньо відомо, що майже за пів року через фейкову сторінку хлопці зібрали щонайменше 1 млн грн.

Також повідомлено про підозру у шахрайстві військовослужбовцю, який привласнив кошти, зібрані для підрозділу ЗСУ. Правоохоронці з'ясували, що військовий організовував збори на постачання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ. Однак надалі він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд.