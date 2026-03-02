Головна Країна Кримінал
Справа екснардепа Вадима Нестеренка: ВАКС ухвалив вирок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа екснардепа Вадима Нестеренка: ВАКС ухвалив вирок
Вадима Нестеренка визнано винуватим
фото: latifundist

Екснардеп зобов’язаний добровільно відшкодувати завдані державі збитки

Сьогодні, 2 березня, суддя Вищого антикорупційного суду затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та обвинуваченим – народним депутатом України 8 скликання. Йдеться про Вадима Нестеренка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Екснардепа суд визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вищий антикорупційний суд призначив основне покарання у виді позбавлення волі строком на три роки, а також додаткові покарання – позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на один рік та штраф у розмірі 17 тис. грн.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі строком на три роки. За умовами угоди, йому встановлено іспитовий строк тривалістю в один рік, з покладенням на нього обов’язків, передбачених п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Разом з тим, за умовами угоди, обвинувачений зобов’язаний добровільно відшкодувати завдані державі збитки. А також – перерахувати 15 млн грн як допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, з 2014 по 2018 роки, Нестеренко, перебуваючи на посаді народного депутата України 8 скликання, не повідомив Управління справами Верховної Ради України про наявність житла у Києві. Відповідно, народний обранець отримував неправомірну вигоду для себе у вигляді користування готельним номером в ДП «Готельний комплекс «Національний» за рахунок бюджетних коштів. У період з 2016 року по 2018 рік він отримав неправомірну вигоду для себе у вигляді перерахування на особистий картковий рахунок бюджетних коштів як компенсації за оренду житла, без законних на те підстав, передбачених ст. 35 Закону України «Про статус народного депутата України».

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

