Атака РФ по Дніпропетровщині призвели до нових жертв

Унаслідок ударів КАБами та FPV загинули двоє чоловіків

На Дніпропетровщині від ранку 2 березня внаслідок російських атак загинули двоє чоловіків, ще двоє жінок дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

У Синельниківському районі вранці ворог атакував керованими авіабомбами одне із сіл Покровської громади. За оновленими даними, у зруйнованому повітряним ударом приватному будинку проживав поліцейський відділення поліції № 5 Синельниківського районного управління поліції. Він загинув під завалами. Під час авіаудару був вщент зруйнований ще один приватний будинок, чотири оселі зазнали пошкоджень.

«Також ворог атакував FPV-дроном Маломихайлівську громаду – травми рук та ніг отримав 66-річний чоловік, який їхав на мопеді. Від отриманих поранень чоловік загинув», – йдеться у повідомленні поліції.

На Нікопольщині близько 07:30 ворожий дрон поцілив у приватне домоволодіння в одному із сіл Мирівської громади. Унаслідок удару осколкові поранення отримали двоє жінок 40 та 42 років, які перебували у будинку. Їх госпіталізували для надання медичної допомоги.

За даними правоохоронців, протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 ударів по території міст і селищ Нікопольського району. Крім FPV-дронів, ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню. Під обстрілами перебували Нікополь, Марганець, села Марганецької та Покровської громад. Російські війська били по цивільних автомобілях, п’ятиповерховому будинку, приватних оселях та господарських спорудах.

У Криворізькому районі через атаки із застосуванням безпілотників постраждали Зеленодольська та Карпівська територіальні громади, а також міста Кривий Ріг і Апостолове. Пошкоджено фасад будівлі та два підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих там немає.

3 фото На весь екран



фото: Національна поліція України

Нагадаємо, зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області. «Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж», – повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.